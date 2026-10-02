Gen Z ऐसा क्यों करती है? 10 आदतें जो 40+ लोगों को लगती हैं अजीब

आज के जेन जी की रोजमर्रा की जिंदगी को देखकर कई बार 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगता है कि नई पीढ़ी चीजों को बिल्कुल अलग तरीके से करती है. एक ही कमरे में बैठकर फोन पर बात करना, मैसैज देखकर तुरंत जवाब न देना या ऑफिस का टाइम खत्म होते ही काम से दूरी बना लेना उनके लिए नॉर्मल है.

और पढ़ें

वहीं, 40 प्लस उम्र के लोगों को ये आदतें थोड़ी अजीब लग सकती हैं. पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों, दोस्तों और खाली टाइम को लेकर जेन जी का नजरिया पिछली पीढ़ियों से काफी अलग है.

1. सामने होकर भी फोन पर बात

जेन जी अक्सर एक ही कमरे में बैठकर भी मैसेज के जरिए बात कर लेती है. आमने-सामने बोलने के बजाय मैसेज भेजना उसे ज्यादा आसान लगता है. जेन जी को लगता है ऐसा कर के वो अपनी एनर्जी बचा कर रही है.

2. फोन पर खाना देखते रहना

खाना खाते टाइम वीडियो देखना या कुछ सुनना जेन जी के लिए आम बात है. वहीं 40 प्लस उम्र के लोगों को खाना खाते टाइम पूरा ध्यान खाने और साथ बैठे लोगों पर देने की आदत रही है. इसके के चलते बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से नाराज भी रहते है.

Advertisement

3. हर बात का जवाब तुरंत नहीं देना

जेन जी मैसेज देखकर भी तुरंत जवाब न दे, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि वह सामने वाले को इग्नोर कर रही है. वो अपने टाइम और मन के हिसाब से जवाब देना पसंद करती है.

4. काम और पर्सनल लाइफ को अलग रखना

नौकरी जरूरी है, लेकिन जेन जी के लिए पर्सनल टाइम भी उतना ही जरूरी है. काम खत्म होने के बाद ऑफिस से जुड़े मैसेजेस का जवाब न देना उसे गलत नहीं लगता. लेकिन किसी भी 40 प्लस एम्प्लॉय को जेन जी की ये आदत जॉब में और वर्क कल्चर में बहुत परेशान करती है.

5. नौकरी बार-बार बदलना

पहले एक ही कंपनी में लंबे टाइम तक काम करना स्थिरता की निशानी माना जाता था. जेन जी बेहतर माहौल,सैलरी, सीखने के मौके या अपने मन का काम मिलने पर नौकरी बदलने से ज्यादा नहीं हिचकती. वहीं कोई भी 40 प्लस एम्प्लॉय जो जॉब सिक्योरिटी ढूंढता है जब जेन जी के इस बिहेवियर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जेन जी बस पैसे के पीछे भागती है.

यह भी पढ़ें: https://www.aajtak.in/education/career/story/gen-z-job-expectations-beyond-salary-work-life-balance-career-growth-srss-dskc-2658255-2026-10-01

6. रिश्तों को नाम देने में जल्दबाजी नहीं

जेन जी के रिश्तों में दोस्ती, बातचीत और प्यार के बीच कई अलग-अलग पड़ाव दिखाई देते हैं. वो हर रिश्ते को तुरंत कोई नाम देने के बजाय पहले उसे समझना पसंद कर सकती है.जबकि पुरानी पीढ़ियों को लगता है कि जेन जी अपने रिश्तों को नाम देने से बच रहे है.

Advertisement

7. अकेले टाइम को जरूरी मानना

फैमिली और दोस्तों से प्यार होने के बावजूद जेन जी अपने लिए थोड़ा अकेला टाइम चाहती है. रूम में अकेले बैठना, म्यूजिक सुनना या बस फोन चलाना उसके लिए आराम करने का तरीका हो सकता है. कई लोगों को जेन जी का ये व्यवहार ऑफेंसिव लतगता है.

8. हर चीज की तस्वीर लेना

खाने से लेकर आसमान, कपड़ों और छोटी-सी ट्रिप तक, जेन जी कई चीजों को कैमरे में कैद करती है. पुरानी पीढ़ी को ये कभी-कभी जरूरत से ज्यादा दिखावा लग सकता है, जबकि उसके लिए ये यादें सहेजने का तरीका भी है.

9. एक ही टाइम में कई काम

जेन जी म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई कर सकती है, मैसेजेस का जवाब दे सकती है और साथ में कोई वीडियो भी देख सकती है. इसके बावजूद वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती. डिजिटल दुनिया ने उसके लिए एक साथ कई काम करना सामान्य बना दिया है.

10. हर नियम को सवालों से देखना

जेन जी सिर्फ इसलिए किसी बात को सही नहीं मानती क्योंकि वो हमेशा से ऐसी होती आई है. वो काम के घंटे, रिश्तों, कपड़ों, करियर और फैमिली से जुड़े पुराने नियमों पर सवाल करना पसंद करती है.

इन आदतों को देखकर 40 प्लस उम्र के लोगों को भले ही जेन जी कभी-कभी अलग या अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे बदलती टेक्नोलॉजी, सोशल लाइफ और रोज बदलती दिनचर्या की बड़ी भूमिका है. हर पीढ़ी अपने टाइम के हिसाब से जीने का तरीका बनाती है और जेन जी भी उसी बदलाव का हिस्सा है.

---- समाप्त ----