यमुना घाट पर छठी मैया की भक्ति में डूबीं CM रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी की पत्नी संग दिया अर्घ्य, PHOTOS

दिल्ली में छठ महापर्व के मौके पर यमुना के घाटों पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. चारों ओर छठी मैया के गीतों की गूंज सुनाई दी, तो कहीं दीपों की रोशनी से घाट जगमगाते नजर आए. व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ छठी मैया की पूजा-अर्चना की और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की.

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इस खास मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी छठी मैया की भक्ति में डूबी नजर आईं. वह सोनिया विहार स्थित यमुना घाट पहुंचीं, जहां उन्होंने वहां आए श्रद्धालुओं के साथ पूजा में हिस्सा लिया और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया. इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद और भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और उनकी पत्नी भी नजर आईं. दोनों ने मिलकर छठी मैया की पूजा-अर्चना की. घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं के बीच सीएम रेखा गुप्ता का यह अंदाज देखने को मिला. इस दौरान की कई तस्वीरें खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने एक्स (X) अकाउंट पर शेयर कीं.



यमुना घाट पर पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को सोनिया विहार में यमुना नदी के किनारे छठ पूजा में शामिल हुईं. इस दौरान उन्होंने डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किया और छठी मैया से दिल्ली के हर परिवार की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

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इस मौके पर घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. चारों तरफ छठ के गीत, दीपों की रोशनी और पूजा के लिए सजे बांस के सूप नजर आए. पूरे घाट पर भक्तिमय माहौल बना हुआ था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना घाट भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और उनकी पत्नी संग पहुंची थीं.



नाव से घाटों का जायजा लिया, श्रद्धालुओं से भी मिलीं

पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना किनारे बने छठ घाटों का नाव से निरीक्षण भी किया. इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद श्रद्धालुओं से मुलाकात की और छठ महापर्व की शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने छठ पर्व को सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, स्वच्छता, समर्पण और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि यह त्योहार प्रकृति के प्रति आभार जताने का भी मौका है.

मनोज तिवारी और उनकी पत्नी सुरभि तिवारी संग दिया अर्घ्य

सीएम रेखा गुप्ता द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में उनके साथ मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी भी सूर्य को अर्घ्य देती दिखीं. तीनों छठी मैया की भक्ति में डूबे नजर आए. सीएम रेखा गुप्ता और सुरभि तिवारी के हाथ में कलश से लेकर सूप तक नजर आया.



बांधनी प्रिंट की साड़ी में CM रेखा का ट्रेडिशनल अंदाज

छठ पूजा के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गुलाबी और पर्पल कलर के खूबसूरत शेड वाली ट्रेडिशनल बांधनी प्रिंट साड़ी पहनी. उन्होंने साड़ी का पल्लू सिर पर ओढ़ रखा था, जो उनके लुक को बेहद शालीन और ट्रेडिशनल बना रहा था. माथे से लेकर नाक तक लंबा सिंदूर और ट्रेडिशनल जूलरी के साथ उन्होंने अपना लुक कंप्लीट किया. इस दौरान वह यमुना के पानी में खड़ी होकर पूरी श्रद्धा के साथ कलश से सूर्य देव को जल अर्पित करती नजर आईं.

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जय छठी मइया! 🙏 सोनिया विहार में मां यमुना के पावन तट पर अस्ताचलगामी सूर्यदेव को संध्या अर्घ्य अर्पित कर छठी मइया से दिल्ली के हर परिवार के सुख, समृद्धि और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। आज मां यमुना के तट पर आस्था का अद्भुत संसार सजा। दीपों की झिलमिलाहट, छठी मइया के गीत, हजारों श्रद्धालुओं के हृदय में भक्ति और अस्त होते सूर्य की लालिमा में नहाई पूरी दिल्ली। ऐसा लगा, मानो मां यमुना स्वयं हमारी सनातन संस्कृति के इस विराट उत्सव को अपने आंचल में समेटे हुए हों। दिल्ली के लगभग 1,400 छठ घाटों पर इस वर्ष की भव्य व्यवस्थाएं हमारी सरकार के उस संकल्प का प्रतीक हैं, जिसमें आस्था का सम्मान भी है और हर श्रद्धालु की सुविधा का ध्यान भी। छठी मइया का आशीर्वाद हर परिवार पर बना रहे। मां यमुना के तट पर आस्था का यह उत्सव यूं ही हमारी दिल्ली को आलोकित करता रहे। इस अवसर पर सांसद श्री मनोज तिवारी जी, कैबिनेट सहयोगी श्री कपिल मिश्रा जी की उपस्थिति रही। @ManojTiwariMP @KapilMishra_IND #दिल्ली_में_दिव्य_भव्य_छठ — Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 15, 2026



मनोज तिवारी और पत्नी सुरभि का देसी लुक

वहीं, मनोज तिवारी भी छठ पूजा के मौके पर पूरी तरह ट्रेडिशनल रंग में रंगे नजर आए. उन्होंने पीले रंग का कुर्ता पहना था, जिसके साथ मैचिंग धोती और पीतांबर कैरी किया. सिर पर बंधा पीले रंग का पारंपरिक साफा उनके लुक को खास पूर्वांचली टच दे रहा था. इस दौरान वह हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की आराधना करते दिखाई दिए.



मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी भी छठ पूजा के मौके पर बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने गहरे मैरून और गोल्डन रंग की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिस पर खूबसूरत ट्रेडिशनल डिजाइन बने हुए थे. गले में गोल्ड नेकलेस, कानों में मैचिंग ईयररिंग्स और मांग में सिंदूर उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे. इस दौरान उनके हाथ में बांस का सूप था, जिसमें नारियल, फल और पूजा की सामग्री सजी हुई थी.

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