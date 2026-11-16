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सड़क पर गाड़ी, समंदर में लोकेशन और ₹2,000 का चालान! गजब है AI कैमरा की कहानी

Traffic Challan: इस मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. यहां एक कार चालक को 100 किमी प्रति घंटा की तय स्पीड लिमिट के मुकाबले 101 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का चालान भेज दिया गया.

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एक्सप्रेसवे पर कटे इस चालान में लोकेशन समंदर की दिखाई गई है. Photo: ITG
एक्सप्रेसवे पर कटे इस चालान में लोकेशन समंदर की दिखाई गई है. Photo: ITG

Expressway Traffic Challan: एक्सप्रेसवे है. गाड़ी की रफ्तार तकरीबन 100 किमी प्रतिघंटा... जिसकी इजाजत है. थोड़ी देर बाद गाड़ी 101 पर दौड़ी. बस 1 किलोमीटर का फासला. लेकिन सिस्टम ने सीधे 2,000 रुपये का झटका दे दिया. कहानी में ट्विस्ट ये है कि चालान काटने वाले कैमरे ने लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर बताया है. अब सवाल ये है कि गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी या कैमरा समंदर में डुबकी लगा रहा था? मामला सोशल मीडिया पर पहुंचा तो AI कैमरों की समझदारी और ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, दोनों पर सवाल उठने लगे.

इस मामले ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. यहां एक कार चालक को 100 किमी प्रति घंटा की तय स्पीड लिमिट के मुकाबले 101 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपये का चालान भेज दिया गया. लेकिन इस मामले में सिर्फ चालान ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि स्पीड कैमरे की लोकेशन ने भी लोगों को हैरान कर दिया है.

क्या है मामला

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दरअसल, अनुजीत शिवम नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपना चालान शेयर किया. उनका अकाउंट @anujitshivam के नाम से है. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चलाते समय उन्हें 2,000 रुपये का ई-चालान भेजा गया है. चालान के मुताबिक, उनकी गाड़ी की रफ्तार 101 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई थी, जबकि उस सड़क पर अधिकतम स्पीड लिमिट 100 किमी प्रति घंटा तय है.

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इस पोस्ट के साथ उन्होंने महज एक लाइन लिखी, '1 km/h. That's it.' यानी स्पीड लिमिट से सिर्फ 1 किलोमीटर ज्यादा चलने पर उन्हें 2,000 रुपये का चालान भरना पड़ रहा है. उन्होंने इस मामले में नोएडा ट्रैफिक पुलिस और यूपी ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए सवाल उठाया कि क्या रोड सेफ्टी का यही तरीका है?

लोकेशन... अटलांटिक महासागर

इस मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई. चालान में स्पीड कैमरे की लोकेशन 0°N, 0°E दर्ज की गई थी. यह जगह अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच पड़ती है. जब आप गूगल मैप पर यह कोऑर्डिनेट्स डालेंगे तो यह आपको सीधे नल द्वीप (Null Island) लेकर जाएगा. जो गिनी की खाड़ी के पास अटलांटिक महासागर में स्थित है. यही वो जगह हैं जहां प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइमरी मैरेडियन लाइन और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती हैं. यानी जिस चालान में यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग की बात कही गई, उसमें कैमरे की लोकेशन समुद्र के बीच दिखाई दे रही थी.

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इस गड़बड़ी ने लोगों के मन में चालान की सटीकता और AI बेस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को लेकर सवाल खड़े कर दिए. पोस्ट पर जवाब देते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को ई-चालान हेल्पलाइन नंबर 7065060882 पर कॉल करने की सलाह दी.

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यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग राय रखनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि 100 किमी प्रति घंटा की स्पीड लिमिट का मतलब यह नहीं है कि चालक को हर हाल में 100 की रफ्तार से ही गाड़ी चलानी चाहिए. यह अधिकतम सीमा है और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए 90 से 95 किमी प्रति घंटा की रफ्तार बेहतर हो सकती है.

वहीं, एक अन्य यूजर ने AI कैमरों पर सवाल उठाते हुए लिखा कि कैमरों के पास इंसानों जैसी भावनाएं और समझ नहीं होती. वे तस्वीरें लेते हैं और सॉफ्टवेयर स्पीड के आधार पर कार्रवाई करता है. ऐसे में तकनीकी गड़बड़ी की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

स्पीड लिमिट पर भी सवाल

कुछ लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर तय स्पीड लिमिट को लेकर भी सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा कि एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड लिमिट 120 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए. उसने सवाल किया कि अगर एक्सप्रेसवे पर 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार की अनुमति नहीं है तो फिर इसके लिए एक्सप्रेसवे के हिसाब से टोल क्यों वसूला जा रहा है.

गडकरी भी कर चुके हैं स्पीड में छूट की बात

केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी एक्सप्रेसवे पर स्पीड में थोड़ी बहुत छूट की बात कर चुके हैं. हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि, कई लोगों को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण नोटिस मिल रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि 120 किमी प्रतिघंटा तक की स्पीड पर नोटिस न भेजे जाएं. वहीं, इससे 20 फीसदी तक ज्यादा रफ्तार होने पर भी वाहन चालकों को छोड़ने की बात कही. उन्होंने कहा कि तय सीमा से ज्यादा रफ्तार होने पर चालान जारी किया जाना चाहिए.

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फिलहाल, 1 किमी प्रति घंटा की ओवरस्पीडिंग पर 2,000 रुपये के चालान का यह मामला रोड सेफ्टी, स्पीड लिमिट, AI कैमरों की सटीकता और चालान की प्रक्रिया को लेकर नई बहस छेड़ चुका है. सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 101 की रफ्तार पर चालान क्यों कटा, बल्कि यह भी है कि क्या तकनीक से होने वाली ऐसी कार्रवाई में गलती की गुंजाइश और शिकायत के समाधान का पर्याप्त इंतजाम है.

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