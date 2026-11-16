Solah Somvar Vrat Katha: सोलह सोमवार व्रत में जरूर पढ़ें ये कथा, महादेव पूरी करेंगे हर मनोकामना!

Solah Somvar Vrat Katha: हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार का दिन बेहद खास माना जाता है. इस दिन भक्त महादेव का व्रत रखते हैं और सुखी जीवन की कामना करते हैं. सोलह सोमवार का व्रत भी भगवान शिव को समर्पित है. धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने पर मन की इच्छाएं पूरी होती हैं. खासतौर पर अविवाहित लड़कियां अच्छे जीवनसाथी की कामना से यह व्रत रखती हैं.

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इस व्रत की शुरुआत सावन, चैत्र, वैशाख, कार्तिक या माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से कर सकते हैं. लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखने के बाद 17वें सोमवार को इसका उद्यापन किया जाता है. इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है. आइए जानते हैं सोलह सोमवार व्रत की पूरी कथा.

सोलह सोमवार व्रत की कथा (Solah Somvar Vrat Katha)

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान शिव और माता पार्वती धरती पर घूमते हुए अमरावती नाम के नगर पहुंचे. वहां के राजा ने महादेव के लिए एक सुंदर मंदिर बनवाया था. मंदिर का वातावरण भगवान शिव को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कुछ समय वहीं रुकने का फैसला किया.

एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ चौसर खेलने की इच्छा जताई. दोनों खेल में व्यस्त हो गए. तभी मंदिर का पुजारी वहां पूजा करने पहुंचा. माता पार्वती ने उससे पूछा कि आज के खेल में किसकी जीत होगी? पुजारी ने बिना सोचे कह दिया कि भगवान शिव जीतेंगे.

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लेकिन खेल का नतीजा माता पार्वती के पक्ष में रहा. पुजारी की बात गलत साबित होने पर माता पार्वती नाराज हो गईं. उन्होंने उसे कोढ़ से पीड़ित होने का श्राप दे दिया. कुछ ही देर में पुजारी के शरीर पर बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगे.

अप्सराओं ने बताया सोलह सोमवार का महत्व

पुजारी काफी समय तक बीमारी से परेशान रहा. एक दिन स्वर्ग लोक से कुछ अप्सराएं भगवान शिव की पूजा करने मंदिर आईं. उन्होंने पुजारी को दुखी हालत में देखा और उससे परेशानी की वजह पूछी. पुजारी ने उन्हें पूरी घटना बता दी.

उसकी बात सुनने के बाद अप्सराओं ने उसे भगवान शिव का सोलह सोमवार व्रत करने की सलाह दी. उन्होंने बताया कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा और नियम से करने पर महादेव की कृपा मिल सकती है.

अप्सराओं ने व्रत का तरीका भी समझाया. उन्होंने कहा कि सोमवार को व्रत रखकर दिनभर अन्न और जल का त्याग करना चाहिए. शाम के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए. इसके बाद गेहूं के आटे से चूरमा बनाकर महादेव को भोग लगाना चाहिए.

पूजा के लिए मिट्टी की तीन प्रतिमाएं बनाकर उन पर चंदन, अक्षत, घी, गुड़, दीपक और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए. भोग लगाने के बाद चूरमे को तीन हिस्सों में बांटना चाहिए. एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा खुद ग्रहण करें. इस तरह लगातार 16 सोमवार तक पूजा करनी चाहिए. 17वें सोमवार को पांच सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए. इसके बाद प्रसाद सभी में बांट देना चाहिए.

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व्रत से ठीक हुआ पुजारी का रोग

अप्सराओं की बताई विधि के अनुसार पुजारी ने सोलह सोमवार का व्रत शुरू कर दिया. उसने पूरी श्रद्धा से पूजा की और सभी नियमों का पालन किया. कुछ समय बाद उसका रोग ठीक हो गया. एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती फिर उसी मंदिर में पहुंचे. पुजारी को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने उससे पूछा कि वह ठीक कैसे हुआ. पुजारी ने उन्हें सोलह सोमवार व्रत के बारे में बताया.

यह सुनकर माता पार्वती ने भी यह व्रत किया. मान्यता है कि इसके प्रभाव से उनका पुत्र कार्तिकेय फिर से उनके करीब आ गया. कार्तिकेय ने जब माता से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उन्हें व्रत की पूरी जानकारी दी.

कार्तिकेय ने भी यह व्रत किया. इससे उनका एक पुराना मित्र वापस उनके जीवन में आ गया. मित्र ने जब इस व्रत की महिमा सुनी, तो उसने भी विवाह की इच्छा से सोलह सोमवार का व्रत रखने का फैसला किया.

व्रत के प्रभाव से मिला राजकुमारी का साथ

व्रत पूरा करने के बाद वह ब्राह्मण युवक विदेश पहुंचा. वहां एक राजा की बेटी के स्वयंवर की तैयारी चल रही थी. राजा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी थी. उन्होंने कहा था कि जिस युवक के गले में हथिनी माला डालेगी, राजकुमारी का विवाह उसी से होगा. स्वयंवर में कई राजकुमार पहुंचे थे. लेकिन हथिनी ने सभी को छोड़कर उस ब्राह्मण युवक के गले में माला डाल दी. इस तरह उसका विवाह राजकुमारी से हो गया.

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कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन-सा पुण्य किया था, जिसकी वजह से स्वयंवर में उन्हें चुना गया. तब ब्राह्मण युवक ने उसे सोलह सोमवार व्रत की पूरी कहानी सुनाई. यह जानकर राजकुमारी ने भी संतान पाने की इच्छा से भगवान शिव का यह व्रत शुरू किया. कुछ समय बाद उसे एक सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई.

बेटे ने भी रखा सोलह सोमवार का व्रत

जब राजकुमार बड़ा हुआ, तो उसने अपनी मां से पूछा कि उसे पाने के लिए उन्होंने कौन-सा व्रत किया था. राजकुमारी ने उसे सोलह सोमवार व्रत की महिमा बताई.

इसके बाद राजकुमार ने राज्य पाने की इच्छा से यह व्रत करना शुरू किया. धार्मिक कथा के अनुसार, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा के दूत उसके पास पहुंचे. उन्होंने उसे राजकुमारी के लिए योग्य वर बताया. बाद में उसका विवाह हुआ और राजा की मृत्यु के बाद वह राज्य का राजा बन गया. राजा बनने के बाद भी उसने भगवान शिव की पूजा और सोलह सोमवार का व्रत जारी रखा.

पत्नी की गलती से राजा ने किया उसका त्याग

एक सोमवार को राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि वह पूजा की सामग्री लेकर उसके साथ शिव मंदिर चले. लेकिन रानी ने खुद जाने के बजाय अपनी दासियों को मंदिर भेज दिया.

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राजा ने अकेले ही भगवान शिव की पूजा पूरी की. इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि उसे अपनी पत्नी को राज्य से बाहर करना होगा, वरना उसके लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता है. भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने भारी मन से रानी को राज्य से निकाल दिया.

रानी अकेली भटकती हुई एक वृद्ध महिला के पास पहुंची. उसकी हालत देखकर वृद्धा ने उसे सूत की एक पोटली दी और बाजार ले जाने को कहा. लेकिन रास्ते में तेज हवा चली और पोटली उड़ गई. इस बात से नाराज होकर वृद्धा ने उसे अपने घर से निकाल दिया.

इसके बाद रानी एक तेली के यहां पहुंची. वहां भी उसके साथ अजीब घटना हुई. उसके छूने से तेल के बर्तन टूट गए. इस वजह से उसे वहां से भी जाना पड़ा. प्यास लगने पर वह नदी के पास पहुंची, लेकिन वहां पानी नहीं मिला. वह एक सरोवर के पास गई, तो उसके छूने से पानी भी गंदा हो गया. जिस पेड़ के नीचे वह आराम करने बैठती, वह भी सूख जाता था. रानी की ऐसी हालत देखकर कुछ ग्वाले उसे एक संत के आश्रम में ले गए.

सोलह सोमवार व्रत से फिर लौटी खुशियां

संत ने रानी की पूरी बात सुनी और उससे पूछा कि आखिर उससे ऐसी कौन-सी गलती हुई है. रानी ने बताया कि उसने अपने पति के कहने पर भी भगवान शिव की पूजा में जाने से मना कर दिया था. तब संत ने उसे अपनी गलती सुधारने और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सोलह सोमवार का व्रत करने की सलाह दी. रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत शुरू किया और सभी नियमों का पालन किया.

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कुछ समय बाद राजा को अपनी पत्नी की याद आने लगी. उसने रानी को ढूंढने के लिए अपने दूत भेजे. काफी तलाश के बाद उन्हें रानी संत के आश्रम में मिल गई. राजा को जब इसकी जानकारी मिली, तो वह खुद आश्रम पहुंचा. उसने संत से रानी को वापस ले जाने की अनुमति मांगी. संत की सहमति मिलने पर राजा अपनी पत्नी को लेकर महल लौट आया.

दोनों के वापस आने पर पूरे नगर में खुशी मनाई गई. इसके बाद राजा और रानी हर साल भगवान शिव का सोलह सोमवार व्रत करने लगे. उन्होंने अपना जीवन सुख और शांति के साथ बिताया. कथा के अनुसार, जीवन के अंतिम समय में दोनों को शिवलोक की प्राप्ति हुई.

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