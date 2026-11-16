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नौकरी और कंटेंट क्रिएशन से कमाए 2.42 लाख, साइड हसल से हुई 90 हजार की कमाई 

एक नौकरी से घर चलता है लेकिन अगर आप अपनी स्किल को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो आप कमाई के नए रास्ते बना सकते हैं. कंटेंट क्रिएटर ज्योतिका सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया. फुल टाइम जॉब और सोशल मीडिया कंटेंट बनाने के साथ उन्होंने ब्रांड्स को सोशल मीडिया कंसल्टेंसी देनी शुरू की. उनका दावा है कि इस साइड काम से उन्होंने अकेले अक्टूबर में 90 हजार रुपये कमा लिए. 

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साइड हसल से की हजारों रुपये की कमाई. (Photo: insta/@ijyotikasingh)
साइड हसल से की हजारों रुपये की कमाई. (Photo: insta/@ijyotikasingh)

आज के समय में कई लोग अपनी नौकरी के साथ कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जिससे उनकी कमाई का एक और जरिया तैयार हो सके. लेकिन इसके लिए हमेशा किसी बड़े निवेश या नए बिजनेस आइडिया की जरूरत नहीं होती है. इसका बेस्ट उदाहरण कंटेंट क्रिएटर ज्योतिका सिंह हैं. कभी-कभी आपकी मौजूदा स्किल ही कमाई का नया रास्ता खोल दिया है. कंटेंट क्रिएटर ज्योतिका सिंह ने भी कुछ ऐसा ही किया. वह पहले से फुल टाइम नौकरी और कंटेंट क्रिएशन से कमाई कर रही थीं लेकिन उन्होंने अपनी सोशल मीडिया और कंटेंट स्ट्रैटेजी की समझ को एक नए काम में बदल दिया. ज्योतिका का दावा है कि अक्टूबर में उन्होंने इस नए काम से 90 हजार रुपये कमाए. 

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो 

ज्योतिका सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अक्टूबर महीने की अपनी कमाई का पूरा हिसाब दिया है. उनके मुताबिक, इस महीने उनकी कुल कमाई 3.32 लाख रुपये रही. इसमें 1.15 लाख रुपये उन्हें फुल टाइम नौकरी से मिले, जबकि कंटेंट क्रिएशन से 1.27 लाख रुपये की कमाई हुई. इसके अलावा ब्रांड कंसल्टेंसी के नए काम से उन्होंने 90 हजार रुपये कमाए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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100 ब्रांड्स को किया ईमेल, ऐसे मिला काम

ज्योतिका ने आगे बताया कि उन्हें ऑर्गेनिक सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने और उसे बढ़ाने का अनुभव था. इसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपना एक नया साइड बिजनेस शुरू करने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ऐसे 100 ब्रांड्स की लिस्ट बनाई, जिनके प्रोडक्ट्स उनकी दिलचस्पी से मेल खाते थे.

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इनमें खास तौर पर ब्यूटी और कपड़ों से जुड़े ब्रांड को शामिल किया गया था. इसके बाद उन्होंने इन कंपनियों को कोल्ड ईमेल भेजने शुरू किए यानी बिना किसी पहले से पहचान या संपर्क के सीधे ब्रांड्स को अपनी सर्विस का प्रस्ताव दिया. 

ब्रांड्स को इस तरह की सर्विस देती हैं ज्योतिका

ज्योतिका का काम ब्रांड्स के लिए ऑर्गेनिक सोशल मीडिया कंटेंट की प्लानिंग तैयार करना है. इसमें कंटेंट के आइडिया देना, रिसर्च करना, नए टॉपिक और फॉर्मेट सुझाना शामिल है ताकि ब्रांड्स की सोशल मीडिया पर पहुंच बढ़ सके. हालांकि, कंटेंट तैयार करने और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने की जिम्मेदारी ब्रांड्स की ही रहती थी. शुरुआत में उन्हें कई कंपनियों से अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे.

ज्योतिका के मुताबिक, करीब 99 प्रतिशत ब्रांड्स उन्हें इस काम के लिए सिर्फ 2,000 से 5,000 रुपये तक देने की पेशकश कर रहे थे. लेकिन उन्हें लगा कि उनके काम और अनुभव के हिसाब से यह फीस काफी कम है. ऐसे में उन्होंने अपनी सर्विस के लिए 30 हजार रुपये हर ब्रांड की कीमत बतानी शुरू की.

तीन ब्रांड्स ने स्वीकार किया प्रस्ताव

ज्योतिका की यह प्लानिंग काम आई  और उनके साथ तीन ब्रांड्स ने काम करने के लिए हामी भरी. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया है कि तीसरे ब्रांड से भुगतान अभी नहीं मिला था. उन्होंने अपने वीडियो में बताया कि इस नए कंसल्टेंसी काम से उनकी कमाई 90 हजार रुपये रही. 

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लोगों को भी दी सलाह 

ज्योतिका ने अपने अनुभव के जरिए लोगों को सलाह दी कि वे अपनी स्किल्स को पहचानें और सोचें कि उनका इस्तेमाल कमाई के नए अवसर बनाने में कैसे किया जा सकता है. उनके मुताबिक, अपनी क्षमताओं को समझकर सही योजना बनाई जाए और उस पर लगातार काम किया जाए, तो नौकरी के साथ भी आय का दूसरा जरिया तैयार किया जा सकता है. 

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