Homemade Chandan Face Pack: चांद जैसा खिलेगा चेहरा! घर पर चंदन से बनाएं ये 3 नेचुरल फेस पैक

Homemade Chandan Face Pack: गर्मियों में तेज धूप, पसीने और धूल-मिट्टी की वजह से त्वचा का निखार कम हो जाता है. कई बार चेहरा ऑयली नजर आने लगता है और कील-मुंहासे भी परेशान करने लगते हैं. ऐसे में चंदन से बने फेस पैक त्वचा को ठंडक देने और फ्रेश महसूस कराने में मदद कर सकते हैं. चंदन को आप गुलाबजल, हल्दी और शहद जैसी चीजों के साथ मिलाकर फेस पैक तैयार कर सकते हैं. इन्हें बनाना भी काफी आसान है और इसके लिए ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती.

और पढ़ें

चंदन और गुलाबजल फेस पैक

चंदन और गुलाबजल का फेस पैक बनाने के लिए एक चम्मच चंदन पाउडर और दो चम्मच गुलाबजल लें. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब चेहरे को साफ पानी से धोकर सुखा लें और इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं. इसे लगभग 10-15 मिनट तक लगा रहने दें. जब पैक सूख जाए तो चेहरे को पानी से धो लें.

यह फेस पैक त्वचा को ठंडक और ताजगी देने में मदद कर सकता है. गुलाबजल के साथ चंदन का इस्तेमाल करने से चेहरा फ्रेश और ग्लोइंग नजर आ सकता है.

चंदन और शहद फेस पैक

अगर आपकी स्किन ड्राई या बेजान नजर आती है तो चंदन और शहद का फेस पैक ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए एक चम्मच चंदन पाउडर में आधा चम्मच शहद मिलाएं. दोनों को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. अब चेहरे को साफ करके इस पैक को त्वचा पर लगाएं. लगभग 10-15 मिनट बाद चेहरे को पानी से धो लें.

Advertisement

चंदन और शहद का यह पैक त्वचा को नमी देने और ड्राईनेस कम करने में मदद कर सकता है. इसके इस्तेमाल से स्किन ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेश महसूस हो सकती है.

चंदन और हल्दी फेस पैक

चंदन के साथ हल्दी मिलाकर भी फेस पैक बनाया जा सकता है. इसके लिए एक चम्मच चंदन पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच दूध लें. सभी चीजों को मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें. चेहरे को साफ करने के बाद इस पैक को चेहरे पर लगाएं और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद पानी से चेहरा अच्छी तरह धो लें.

यह फेस पैक स्किन को निखारने और उसे मुलायम बनाए रखने में मदद कर सकता है. हल्दी और चंदन का इस्तेमाल लंबे समय से स्किन केयर में किया जाता रहा है.

इन बातों का रखें ध्यान

वैसे तो चंदन, गुलाबजल, हल्दी और शहद जैसी चीजों का इस्तेमाल स्किन केयर में किया जाता है लेकिन हर किसी की स्किन अलग होती है. इसलिए चेहरे पर कोई भी नया फेस पैक लगाने से पहले हाथ या चेहरे के किसी छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, लालिमा या खुजली जैसी परेशानी हो तो इसका इस्तेमाल न करें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----