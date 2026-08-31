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दिल्ली: घर के बाथरूम में मिली 22 साल की महिला की लाश, पति फरार, हत्या का शक

दिल्ली के प्रहलादपुर बांगर गांव में 22 साल की सबीला खातून की लाश उनके बाथरूम में मिलने से सनसनी फैल गई. जबकि सबीला का पति फरार है. पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है. इस मामले में हत्या समेत सभी पहलुओं की जांच हो रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

दिल्ली के बाहरी उत्तरी इलाके में एक 22 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. प्रहलादपुर बांगर गांव स्थित उसके घर के बाथरूम में महिला मृत मिली. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. महिला की मौत को लेकर परिस्थितियां संदिग्ध बताई जा रही हैं और पुलिस उसके पति की तलाश कर रही है, जो घटना के बाद से फरार है.

मृतका की पहचान सबीला खातून के रूप में हुई है. वह अपने पति मोहम्मद लालबाबू के साथ प्रहलादपुर बांगर गांव में रह रही थी. पुलिस के मुताबिक दोनों की शादी करीब दो साल पहले हुई थी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना के समय घर में महिला का पति और बच्चा मौजूद नहीं थे. महिला की मौत के बाद से पति के लापता होने के कारण पुलिस की जांच का फोकस उस पर भी है.

पुलिस के मुताबिक 29 अगस्त को शाहबाद डेयरी थाने को महिला की मौत की सूचना मिली थी. जानकारी मिलते ही पुलिस टीम प्रहलादपुर बांगर गांव स्थित घर पर पहुंची. वहां महिला बाथरूम के अंदर मृत अवस्था में मिली. पुलिस ने मौके की जांच करने के साथ शव को कब्जे में लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद सबीला का भाई मोहम्मद गुलाब भी पुलिस के पास पहुंचा. उसने बताया कि जब वह अपनी बहन के घर गया तो वहां सबीला मृत मिली. उसके मुताबिक घर में न तो उसकी बहन का पति मौजूद था और न ही बच्चा वहां मिला. इसके बाद उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी, जिसके आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई गई.

महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है. पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मौत के कारण का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. शव को बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल (BSA Hospital) की मोर्चरी में सुरक्षित रखा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि महिला की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक फिलहाल मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है. महिला की मौत सामान्य थी या उसके पीछे किसी तरह की आपराधिक साजिश थी, यह जांच के बाद ही साफ होगा. वहीं, पति के घटना के बाद से फरार होने को पुलिस अहम कड़ी मानकर चल रही है. उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

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फिलहाल, पुलिस ने महिला की मौत को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है. हत्या की आशंका समेत सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान सामने आने वाले सबूतों से मामले की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है. पति के मिलने के बाद भी घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है.

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