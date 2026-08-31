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Husband और Bluetooth का क्या है कनेक्शन, जानकर आपकी भी छूट जाएगी हंसी!

दिनभर की भागदौड़ और तनाव के बीच कुछ मजेदार जोक्स या चुटकुले पढ़ने से चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. हंसने से मन हल्का महसूस होता है और मूड भी पहले से बेहतर हो जाता है. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>सीमा-सब पति Bluetooth की तरह होते हैं.
जब तक पत्नी आस-पास हो, उससे Connected रहते हैं पर जैसे ही पत्नी आंखों से दूर होती है, वो Automatically नई Device ढूंढने लगते हैं!

 

>मोनू अपने दोस्त को समझा रहा था कि जो अमृत पीते हैं, उन्हें देव कहते हैं.
जो विष पीते हैं, उन्हें महादेव कहते हैं.
और जो गुस्सा पीते हैं, उन्हें 'पतिदेव' कहते हैं...!

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>दादा- बेटा जरा अंदर से मेरा चश्मा लेते आना.
पोता- पर अभी तो रोटी बनी नहीं हैं दादाजी.
दादा- रोटी को मार गोली सामने वाली पड़ोसन की स्माइल देख !!!

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>डाकू- हम लूटने आए हैं, मगर बंदूक घर पर भूल आए हैं.
बिल्लू- कोई बात नहीं, आपलोग शरीफ आदमी लगते हो, आज घर लूट लो कल आकर बंदूक जरूर दिखा जाना !!

 

>मरीज- डॉक्टर साहब पर्चे में ये पहली दवा कौन सी है?
डॉक्टर- ये दवा नहीं है, मैं तो पेन चलाकर देख रहा था कि चल रहा है या नहीं...!!!

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>बॉयफ्रेंड- जानू कहां गायब थी 3 घंटे से?
गर्लफ्रेंड- मॉल गई थी बेबी, शॉपिंग करने.
बॉयफ्रेंड- अच्छा जानू, क्या-क्या लिया?
गर्लफ्रेंड- बेबी, एक हेयर बैंड और 45 सेल्फी...!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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