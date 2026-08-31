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‘पैसों के लिए लेटेंट जैसी जगह जाना बंद करें’, अर्चना पूरन सिंह पर भड़के सुनील पाल

सुनील पाल समय रैना से तो नाराज रहते ही हैं, अब वो अर्चना पूरन सिंह से भी खफा हो गए हैं. वो इंडियाज गॉट लेटेंट 2 पर गई थीं. एक्ट्रेस को वहां देखकर कॉमेडियन काफी नाराज हुए. सुनील पाल ने अर्चना पूरन सिंह के लिए काफी बातें कहीं.

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अर्चना से नाराज हैं सुनील पाल (Photo: Screengrab)
अर्चना से नाराज हैं सुनील पाल (Photo: Screengrab)

समय रैना का शो इंडियाज गॉट लेटेंट 2 सोशल मीडिया पर वारयल रहता है. हर एपिसोड में नए गेस्ट आते हैं, जो समय के शो में चार चांद लगाने का काम करते हैं. इस बार ओरी, अर्चना पूरन सिंह जैसे जाने-माने लोग वहां आए. उस एपिसोड को लोगों ने भी काफी पसंद किया. मगर कॉमेडियन सुनील पाल ऐसे हैं, जिन्हें वो एपिसोड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उन्हें शो पर अर्चना पूरन सिंह की मौजूदगी बहुत खटकी है. 

अर्चना पूरन सिंह की आलोचना

सुनील पाल ने इंस्टाग्राम पर नया वीडियो शेयर करके अर्चना पूरन सिंह की कड़ी आलोचना की है. वो एक्ट्रेस से जानना चाह रहे हैं कि उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी, जो उन्हें समय के शो पर जाना पड़ा. उन्हें अर्चना के परिवार का मजाक उड़ा, इस बात से भी परेशानी हुई. सुनील पाल ने कहा- आदर्णीय अर्चना पूरन सिंह जी, हम तो आपको गुरू मानते हैं, लेकिन लेटेंट में जाकर आपने जो अपने परिवार को भी शामिल किया था, उनका जो अपमान हुई है, वो मेरे जैसे आपके फैन, हमसे नहीं सहा गया. 

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'जितने भी आपके चाहने वाले हैं, उनको बुरा लगा. मैं तो कहता हूं क्या जरूरत थी आपको वहां जाने की क्योंकि आप तो इतनी बड़ी स्टार हैं. आप तो आए दिन आपके पास में चारों तरफ से काम ही काम है. यहां से भी काम, वहां से भी काम. इधर से भी पैसा आ रहा, उधर से भी पैसा आ रहा और सम्मान का पैसा आ रहा. क्योंकि आप कलाकार हैं, महान कलाकार हैं. प्रणाम है आपको. लेकिन वहां जाकर आपकी खुद की, आपके परिवार की और आपके पतिदेव के परिवार की बेइज्जती हो गई.'

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सुनील पाल हुए दुखी

सुनील पाल आगे कहते हैं- मैडम मुझे लगता है कि परमात्मा ने आपको बहुत पैसा दिया है, बहुत नाम दिया है. अब तो आप चुन सकती हैं कि आपको कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, कहां आपका सम्मान होगा, कहां आपका अपमान होगा. तो अर्चना जी मैं मुझे लगता है कि पैसे के लिए या किसी तरह के प्रलोभन के लिए आपका आढ़ी-टेढ़ी जगह पर जाना रुक जाना चाहिए, रोकना चाहिए.

'क्योंकि जहां परिवार का सम्मान नहीं होता है, वहां पैसा और वहां का काम क्या, क्या चीज है, है ना? लेटेंट पर आप गईं और अपने बच्चों को, आपको बच्चों को नल्ला कहा गया, परिवार को, पति को, आपको बेरोजगार कहा गया तो बुरा लगा. सॉरी लेकिन सच में बुरा लगा.'

बता दें कि सुनील पाल अक्सर समय रैना और उनके शो के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं. पहले भी उन्होंने स्टैंडअप कॉमेडियन को लेकर बातें सोशल मीडिया पर कहीं हैं, जिन्हें काफी सुर्खियां मिली हैं.

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