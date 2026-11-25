मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी के जश्न और भव्य भोज की तैयारियां खूब चर्चा में हैं. विवाह समारोह में आने वाले मेहमानों और लोगों के लिए 30 लाख रसगुल्लों से लेकर पारंपरिक बिहारी लिट्टी-चोखा समेत कई खास पकवानों का इंतजाम मेन्यू में शामिल किया गया है. इस शाही दावत और आयोजन को लेकर इलाके में लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और समारोह में लाखों की भीड़ उमड़ रही है.

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शादी पर मिठाइयों पर खास फोकस

अनंत सिंह की बेटी की इस शाही शादी में मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा तरह के लजीज पकवान परोसे जा रहे हैं. इनमें मिठाइयों पर खासतौर पर फोकस किया गया है. मिठाई में रसगुल्ला, गुलाब जामुन, राजभोग, काला जामुन, मालपुआ, जलेबी, गाजर का हलवा, मखाने की खीर शामिल है.

मेन्यू में क्या-क्या है

शादी में लिट्टी चोखा का भी इंतजाम किया गया है.इसके अलावा स्टार्टर में चाट, गोलगप्पे, आलू टिक्की, डोसा, चिल्ला, चाउमीन है.शादी में शुद्ध शाकाहारी मेन्यू है जिसमें कई तरह की सब्जियां हैं. पनीर, आलू–गोभी के अलावा पुलाव और कश्मीरी पुलाव भी मेन्यू में है. दो तरह की पूरी और कचौड़ी, नान से लेकर लच्छा पराठा और रुमाली रोटी को भी परोसा जा रहा है.

पारंपरिक बिहारी व्यंजनों से लेकर देश-विदेश के खास डिशेज तक इस मेन्यू में शामिल है. शादी में 1000 से ज्यादा हलवाई और शेफ लगाए गए हैं.

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शादी में बने 150 से ज्यादा पकवान

सामने आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनंत सिंह की बेटी की शादी में 4 लाख देशी-विदेशी मेहमानों के लिए 150 से ज्यादा पकवान परोसे जा रहे हैं. इनमें स्टार्टर्स, मेन कोर्स और रॉयल डेजर्ट्स शामिल हैं. शादी में बिहार के देसी व्यंजनों से लेकर विदेश की भी कई डिशेज मेन्यू में होंगी.

शादी में देशी और विदेशी डिशेज का संगम

पारंपरिक देसी जायके के साथ-साथ कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और साउथ इंडियन व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए ताकि हर पसंद के मेहमानों के लिए कुछ खास उपलब्ध हो सके. इस मौके पर अलग-अलग प्रकार और फ्लेवर वाली कुल्फी और आइसक्रीम भी परोसी जा रही है.

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