2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट फिल्मों में से एक देने के बाद, 'हनुमान अंश' ने एक और बड़ी और फायदेमंद डील हासिल कर ली है. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने इसके डिजिटल राइट्स खरीदने के बाद अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर भी दिखाई जाएगी.

और पढ़ें

बता दें कि नीम करोली बाबा पर बनी भक्तिपूर्ण बायोपिक 'हनुमान अंश' - जिसे 2 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और जिसने दुनिया भर में 452.86 करोड़ रुपये की कमाई की है. अब ये एक साथ दो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म 27 नवंबर से सोनी लिव (Sony LIV) और नेटफ्लिक्स पर 29 नवंबर से स्ट्रीम होगी.

नेटफ्लिक्स ने शेयर किया पोस्ट

नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, 'आस्था ने उसका जीवन बदल दिया. उसकी भक्ति ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी. भगवान हनुमान के एक सच्चे भक्त की दिव्य कहानी देखें, अब नेटफ्लिक्स पर. 'हनुमान अंश' देखें, जो 29 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और गुजराती भाषाओं में नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हो रही है.

कभी ओटीटी ने किया था रिजेक्ट

नीम करोली बाबा के जीवन और शिक्षाओं पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया. जिस फिल्म को रिलीज के शुरुआती दो हफ्तों में कमाई के लिए संघर्ष करना पड़ा रहा था उसने तीसरे हफ्ते में ऐसी बाजी पलटी की सभी हैरान हो गए. इसने दुनिया भर में 452 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.

Advertisement

कुछ समय पहले, डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने बताया था कि एक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म ने 'अपमानजनक' भाषा का इस्तेमाल करते हुए फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था. लेकिन जबरदस्त कमाई के बाद सब कुछ बदल गया. अब चमत्कारिक रुप से एक साथ हनुमान अंश सोनी और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. अगर आप सोच रहे हैं कि दो प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज हो रही तो आपको बता दें कि हिंदी वर्जन के लिए मेकर्स ने सोनी लिव के साथ डील की है और तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम और गुजराती भाषा में नेटफ्लिक्स के साथ डील हुई है.

हनुमान अंश की कमाई

'हनुमान अंश' की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई ₹453.46 करोड़ रही है. भारत में ग्रॉस कमाई ₹404.66 करोड़ (नेट ₹342.99 करोड़) और विदेशों में ₹48.80 करोड़ रही. हिंदी में ₹337.08 करोड़ और तेलुगु में ₹5.91 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके अलावा खबर है कि सोनी पिक्चर्स ने इस फिल्म के OTT राइट्स 63 करोड़ में खरीदे हैं. वहीं नेटफ्लिक्स को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----