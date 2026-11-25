बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगले महीने संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश में तनाव काफी बढ़ गया है. हालात को संभालने के लिए बांग्लादेश ने कई जिलों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है और बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्स की 108 प्लाटून तैनात की हैं. इनमें से 56 प्लाटून अकेले शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में तैनात हैं. बताया जा रहा है कि अवामी लीग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लॉकडाउन की प्लानिंग कर रही है.

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79 साल की शेख हसीना की संभावित वापसी की खबरों के बीच पिछले कुछ दिनों से पूरे बांग्लादेश में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं. इन घटनाओं में ट्रेनों, बसों और बैंकों को निशाना बनाकर आगजनी की गई है.

अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद हसीना की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद से वह ढाका छोड़कर भारत में रह रही हैं. इस बीच, पुलिस ने इन कई हिंसक घटनाओं के लिए अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के एक्टिविस्ट को जिम्मेदार ठहराया है.

आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हसीना के समर्थक हिंसा और तोड़फोड़ की गतिविधियों को और तेज कर सकते हैं, जिसे देखते हुए यह सख्त सिक्योरिटी लागू की गई है.

बताया जा रहा है कि अवामी लीग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 29 और 30 नवंबर को लॉकडाउन प्रोग्राम को प्रमोट कर रही है. इससे तनाव और बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है.

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजीबी ने बुधवार को एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया. बीजीबी ने कहा, 'कानून-व्यवस्था बनाए रखने, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए सात जिलों में 108 प्लाटून तैनात की गई हैं.' बीजीबी ने बताया कि लगातार जारी अशांति के बीच इनमें से 56 प्लाटून गोपालगंज में तैनात की गई हैं.

बता दें, अवामी लीग का गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज में हाल के दिनों में हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुई हैं. पिछले हफ्ते भी इस जिले में करीब 2,000 पुलिसकर्मियों और बीजीबी की 10 प्लाटून के साथ स्पेशल रिस्पॉन्स बटालियन यानी एसआरबी के जवानों को तैनात किया गया था.

इस बीच, कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने सिलहट में अवामी लीग और बीएनपी सरकार के खिलाफ मार्च निकाला है. यह मार्च देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सरकार की विफलता के विरोध में था.

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