बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा कपूर सबसे चर्चित स्टार किड्स में शामिल हैं जिन पर फैंस खूब प्यार लुटाते हैं. राहा ने छोटी उम्र में ही अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग बना ली है. हाल ही में राहा की दादी और रणबीर की मां नीतू कपूर ने राहा के फेरवेट फूड की जानकार शेयर की. एक इंटरव्यू में जब नीतू कपूर से पूछा गया कि राहा कपूर को खाने में क्या पसंद है, इस पर नीतू कपूर ने कहा, 'राहा को एवोकाडो टोस्ट पसंद है. वो एवोकाडो टोस्ट खाती है.' नीतू ने आगे हंसते हुए कहा, 'राहा काफी अंग्रेज बच्चा है.'

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एवोकाडो टोस्ट टेस्टी होने के साथ ही काफी हेल्दी भी होता है. हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर एवोकाडो टोस्ट आजकल बच्चों और बड़ों दोनों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है. अगर आप भी अपने घर या बच्चों के नाश्ते में कुछ हेल्दी और झटपट बनने वाला ट्राई करना चाहते हैं तो यहां हम आपको एवोकाडो की आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं.

मुख्य सामग्रियां

1 पका हुआ एवोकाडो, 2 ब्रेड स्लाइस (सॉफ्ट मल्टीग्रेन या होल व्हीट ब्रेड बच्चों के लिए बेहतर रहती है) और हल्का मक्खन या ऑलिव ऑयल.

चुटकीभर नमक, थोड़ी सी काली मिर्च

नींबू का रस

थोड़ा सा पनीर या चेरी टमाटर/ककड़ी (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका

एक बाउल में पके और नरम एवोकाडो का गूदा निकालें. इसे कांटे या चम्मच से अच्छी तरह मैश कर लें और उसमें नींबू का रस, नमक व हल्की काली मिर्च मिलाएं.

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तवे या पैन पर हल्का मक्खन या घी लगाकर ब्रेड स्लाइस को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और नरम टोस्ट कर लें. (छोटे बच्चों के लिए ब्रेड को बहुत ज्यादा कड़क न करें).

टोस्ट की हुई ब्रेड पर तैयार एवोकाडो स्प्रेड अच्छी तरह फैलाएं. चाहें तो ऊपर से कसा हुआ पनीर या बारीक कटे नरम फल/सब्जियां डालकर तुरंत परोसें.

छोटे बच्चों को कोई भी नई सामग्री देने से पहले उनकी उम्र, एलर्जी और डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन की सलाह का ध्यान जरूर रखें.

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