Wheat Roti Alternative: भारत में ज्यादातर घरों में रोजाना गेहूं के आटे की रोटी बनाई जाती है. दाल, सब्जी या दही के साथ रोटी खाना लोगों की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेहूं के अलावा भी कई ऐसे आटे हैं, जिनकी रोटियां सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती हैं. बाजरा, ज्वार, रागी और मक्के जैसे अनाज से बनी रोटियां न सिर्फ खाने में टेस्टी होती हैं, बल्कि इनमें कई जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं.

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अगर आप अपनी रोज की डाइट में कुछ नया शामिल करना चाहते हैं तो गेहूं के अलावा दूसरे आटे की रोटियां भी खा सकते हैं. कुछ आटे फाइबर से भरपूर होते हैं तो कुछ में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. आइए जानते हैं गेहूं के अलावा किन 7 आटे की रोटियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इनके क्या फायदे हैं.

बाजरे की रोटी

बाजरे की रोटी सर्दियों में खूब पसंद की जाती है. इसमें आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. बाजरा फाइबर का भी बेहतरीन सोर्स है जो डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद करता है. सर्दियों में बाजरे की रोटी को सरसों का साग, गुड़ या दही के साथ खा सकते हैं.

ज्वार की रोटी

ज्वार की रोटी में फाइबर, कैल्शियम और पोटैशियम पाया जाता है. इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन को बेहतर बनाए रखने और कब्ज की समस्या से बचाने में मदद करता है. ज्वार में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए गेहूं से परहेज करने वाले लोग इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. यह पेट को लंबे समय तक भरा रखने में भी मददगार हो सकती है.

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रागी की रोटी

रागी को कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स माना जाता है. इसमें आयरन और फाइबर भी पाया जाता है. कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करता है, जबकि फाइबर डाइजेशन के लिए अच्छा होता है. रागी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) अपेक्षाकृत कम होता है, हालांकि इसे खाने से ब्लड शुगर पर क्या असर पड़ेगा, यह मात्रा और पूरी डाइट पर भी निर्भर करता है.

मक्के की रोटी

सर्दियों में मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने का अपना ही मजा है. मक्के के आटे में फाइबर और कुछ जरूरी विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं. इसे खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है. हालांकि, मक्के की रोटी कुछ लोगों को भारी लग सकती है, इसलिए इसे अपनी भूख और डाइजेशन के हिसाब से खाएं. इसे छाछ या सरसों के साग के साथ परोस सकते हैं.

बेसन की रोटी

बेसन यानी चने के आटे से बनी रोटी प्रोटीन और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है. इसे खाने से पेट देर तक भरा रह सकता है और बार-बार भूख लगने की समस्या कम हो सकती है. बेसन की रोटी को आप हरी सब्जियों, दही या चटनी के साथ खा सकते हैं. अगर आप रोज की गेहूं की रोटी से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं.

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ओट्स की रोटी

ओट्स में बीटा-ग्लूकन नाम का घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है. ओट्स की रोटी खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है. इसे बनाने के लिए ओट्स के आटे को गेहूं या किसी दूसरे आटे के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

चावल के आटे की रोटी

चावल के आटे की रोटी हल्की होती है और इसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता. जिन लोगों को गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से परेशानी होती है, वे डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. हालांकि, चावल के आटे में फाइबर की मात्रा साबुत अनाज के आटे की तुलना में कम हो सकती है. इसलिए इसे दाल, सब्जी और सलाद के साथ खाना बेहतर रहता है.

गेहूं की रोटी खाना छोड़ना जरूरी नहीं

गेहूं की रोटी में फाइबर और बी विटामिन पाए जाते हैं जो शरीर को एनर्जी देने और डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद करते हैं. इसलिए इसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है. आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से गेहूं के साथ दूसरे अनाज के आटे को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. चाहें तो दो या तीन तरह के आटे को मिलाकर रोटियां बना सकते हैं. इससे स्वाद में बदलाव आएगा और अलग-अलग अनाज के पोषक तत्व भी मिलेंगे.

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ध्यान रखें: किसी एक आटे की रोटी को सभी बीमारियों का इलाज या वजन घटाने का तरीका नहीं समझना चाहिए. रोटी की मात्रा, उसके साथ खाई जाने वाली चीजें और आपकी पूरी डाइट भी सेहत पर असर डालती है. अगर आपको डायबिटीज, सीलिएक डिजीज या डाइजेशन से जुड़ी कोई समस्या है तो डाइट में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लें.

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