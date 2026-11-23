हर साल कंपनियां ऐसे टैलेंट की तलाश में कॉलेज कैंपस में आती हैं, जो उन्हें केवल कर्मचारी नहीं बल्कि ऐसे युवा दे, जो लंबे समय तक उनके ऑर्गनाइजेशन के काम आ सकें. न केवल कंपनियों के लिए छात्रों के लिए भी यह मौका बहुत खास होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इन रिक्रूटमेंट ड्राइव अक्सर में अच्छे पे पैकेज के साथ नौकरी पाने का मौका देती है.

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लेकिन कोविड-19 के बाद से हायरिंग प्रोसेस में कई बदलाव हुए हैं. इस दौरान ज्यादातर क्लास ऑनलाइन हो गई थी जिसकी वजह से चीटिंग के मामले भी बढ़ने लगे लेकिन एक बार फिर से कंपनियां इन-पर्सन असेसमेंट और इंटरव्यू की तरफ जा रहा है. ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के दौरान किसी और की जगह किसी और को लाने, चीटिंग करने और बिना इजाजत मदद लेने की चिंताओं ने कंपनियों को इस प्रोसेस पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

क्यों पसंद कर रहे हैं ऑफलाइन प्लेसमेंट?

कई इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IITs) जिनमें नई पीढ़ी के IITs भी शामिल हैं ने बताया कि रिक्रूटर ऑफलाइन प्लेसमेंट ड्राइव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इंडिया टुडे को कई इंस्टिट्यूट से मिले जवाबों से पता चलता है कि कंपनियां, खासकर 2026-27 प्लेसमेंट साइकिल के लिए खुद जाकर रिक्रूटमेंट करने की मांग कर रही हैं.

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यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब ऑनलाइन हायरिंग कैंपस रिक्रूटमेंट का एक जाना-माना हिस्सा बन गई है. इस फॉर्मेट से कंपनियों को बिना किसी फिजिकल विजिट के अलग-अलग इंस्टीट्यूशन में असेसमेंट करने में मदद मिली और रिक्रूटमेंट ड्राइव की पहुंच बढ़ाने में मदद मिली.

मिंट की ओर से जारी की गई हालिया रिपोर्ट में भी इस बदलाव की ओर इशारा किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कई IITs ने 2027 बैच के लिए रिक्रूटर्स के बीच इन-पर्सन टेस्ट और इंटरव्यू को प्राथमिकता देने की बात को स्वीकार किया था. रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के फॉर्मेट को चुनने वाली कंपनियों का अनुपात पिछले साल के 40-50 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 60-70 प्रतिशत हो गया है.

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, गाजियाबाद के डायरेक्टर प्रोफेसर देविंदर नारंग ने इंडिया टुडे को बताया कि इंडस्ट्री रिपोर्टिंग में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें असेसमेंट के दौरान किसी और की नकल करना, बाहरी मदद और AI टूल्स का बिना इजाजत इस्तेमाल शामिल है.

चिंताएं सिर्फ एग्जामिनेशन स्टेज तक ही सीमित नहीं हैं...

इसके अलावा ऑनलाइन इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को दूसरों से मदद लेने, सवाल शेयर करने या ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने के बारे में भी सवाल उठाया गया है, जिनकी सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान इजाजत नहीं है. इंडस्ट्री के बाद, जैसा कि टेक की बड़ी कंपनियों ने साफ-साफ कहा है, प्रोग्रामर पहले से ही कोड लिखने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं.

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ऑनलाइन हायरिंग में वेरिफिकेशन को लेकर सवाल

इंडिया टुडे से बात करते हुए BIT मेसरा के करियर डेवलपमेंट सेल के प्रोफेसर-इन-चार्ज डॉ. धर्मेंद्र कुमार चंद ने बताया कि इंस्टीट्यूट ऑनलाइन असेसमेंट को स्वाभाविक रूप से भरोसेमंद नहीं मानता है और न ही वह ऑफलाइन टेस्टिंग को एकमात्र समाधान के तौर पर देखते हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि ऑनलाइन भर्ती में चुनौतियां आ सकती हैं, जिसमें किसी और की जगह किसी और को लाना, बिना इजाजत मदद, सवाल शेयर करना और दूसरी तरह की गड़बड़ियां शामिल हैं.

AI टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी मुश्किल...

प्रोफेसर ने यह भी माना कि AI टूल्स के बढ़ते इस्तेमाल से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी मुश्किल बना दिया है. हालांकि ऐसे टूल्स को कोडिंग और प्रोग्रामिंग में जगह मिली है, लेकिन असेसमेंट के दौरान इनके इस्तेमाल से चिंताएं बढ़ी हैं. कंपनियां आमतौर पर कैंपस प्लेसमेंट के दौरान सिलेक्शन के कई राउंड करती हैं.

इनमें शुरुआती एप्टीट्यूड और टेक्निकल असेसमेंट शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद रिक्रूटर की जरूरतों के आधार पर इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या प्रॉब्लम-सॉल्विंग एक्सरसाइज हो सकती हैं. हालांकि, शुरुआती राउंड अक्सर ऑनलाइन होते हैं, लेकिन बाद के स्टेज में कैंडिडेट्स के साथ सीधे बातचीत की जरूरत पड़ सकती है.

इंडिया टुडे के साथ कई इंस्टिट्यूट ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की वजह से रिक्रूटर को और भी सुरक्षा उपाय अपनाने पड़े हैं. इनमें पहचान की जांच, वेबकैम और माइक्रोफोन की मॉनिटरिंग, ब्राउजर पर रोक और स्क्रीन एक्टिविटी ट्रैकिंग शामिल हैं.

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प्लेसमेंट प्रोसेस के दौरान इंस्टिट्यूट चेक को मजबूत करते हैं

इस बीच, इंस्टिट्यूट के अपने तरीके हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि कैंपस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट तय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करें और सिलेक्शन प्रोसेस के नियमों को मानें. BIT और IITs में प्लेसमेंट प्रोसेस में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स के जरिए स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स का वेरिफिकेशन शामिल है.

एकेडमिक डिटेल्स, जिसमें CGPA और बैकलॉग शामिल हैं, स्टूडेंट्स द्वारा खुद से एंटर करने के बजाय सीधे इंस्टीट्यूट के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ERP) सिस्टम से ली जाती हैं. इंस्टीट्यूट अपने ऑफिशियल प्लेसमेंट पोर्टल का इस्तेमाल करके रिक्रूटर को तय क्राइटेरिया के हिसाब से स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी को वेरिफाई भी करते हैं.

कैंपस में होने वाले असेसमेंट के लिए, इंस्टिट्यूट कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा देता है. प्लेसमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक, स्टूडेंट्स लिखित और ऑनलाइन टेस्ट के दौरान एग्जाम हॉल और कंप्यूटर लैब में मोबाइल फोन और दूसरा निजी सामान नहीं ले जा सकते. इंस्टीट्यूट ने यह भी बताया कि असेसमेंट प्लेटफॉर्म और अपनी जरूरतों के आधार पर रिक्रूटर टेक्नोलॉजी-बेस्ड सेफगार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इनमें AI-इनेबल्ड रिमोट प्रॉक्टरिंग, वेबकैम और माइक्रोफोन मॉनिटरिंग, ब्राउजर लॉकडाउन, स्क्रीन एक्टिविटी ट्रैकिंग, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए अलर्ट शामिल हैं. इसलिए, IIT और दूसरे कैंपस में कंपनियों की वापसी का मतलब यह नहीं है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पूरी तरह से खारिज हो गई है.

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