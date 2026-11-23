देश में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का बड़ा नाम बिसलेरी इन दिनों पानी की गुणवत्ता को लेकर चर्चा में है. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने नियामक के मुताबिक, कंपनी के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के एक सैंपल को जांच में असुरक्षित पाया गया.

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हालांकि, इस मामले में बिसलेरी का पक्ष भी सामने आया है. कंपनी का कहना है कि मामला करीब 14 महीने पुराना है और सितंबर 2025 में गोवा स्थित उसके प्लांट में तैयार किए गए एक बैच से जुड़ा है.

बिसलेरी के पानी को लेकर FSSAI की कार्रवाई की खबरों के बीच एक सवाल लोगों के मन में है- आखिर बोतल में मिलने वाला पानी कितना अलग होता है? क्या हर बोतलबंद पानी मिनरल वाटर होता है? इसका जवाब है- नहीं.

भारत में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और नेचुरल मिनरल वाटर दो अलग कैटेगरी हैं. दोनों के लिए अलग-अलग मानक तय किए गए हैं. BIS के अनुसार पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के लिए IS 14543, जबकि पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वॉटर के लिए IS 13428 मानक है.BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो. यह भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था है.

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आसान भाषा में, BIS अलग-अलग उत्पादों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करता है और यह देखने की व्यवस्था करता है कि उत्पाद उन मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं.

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पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर क्या होता है?

जिस पानी को आमतौर पर हम बोतलबंद पानी कहते हैं, वह अक्सर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर होता है. BIS के मुताबिक यह ऐसा पानी है जो नेचुरल मिनरल वाटर नहीं है और इंसानों के पीने के लिए पैक करके बेचा जाता है. इसका स्रोत प्राकृतिक या भूमिगत पानी तक सीमित नहीं है.

इस पानी को सुरक्षित और पीने योग्य बनाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं की जा सकती हैं. इनमें फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और दूसरे उपयुक्त ट्रीटमेंट शामिल हो सकते हैं. FSSAI के वर्गीकरण में ऐसे पानी में फिल्ट्रेशन और डिसइंफेक्शन जैसी प्रक्रियाओं से तैयार पानी भी शामिल है.

यानी आसान भाषा में समझें तो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को पानी को ट्रीट करके पीने योग्य बनाया जा सकता है और फिर बोतल में पैक किया जाता है.

फिर नेचुरल मिनरल वॉटर क्या होता है?

नेचुरल मिनरल वॉटर की कहानी अलग है.FSSAI और BIS के मुताबिक इसे सीधे प्राकृतिक या ड्रिल किए गए भूमिगत जलस्रोतों से प्राप्त किया जाता है. इसकी खास पहचान इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक मिनरल्स, उनके अनुपात और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स से होती है.

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इसके अलावा इसकी संरचना अपेक्षाकृत स्थिर होनी चाहिए और इसे स्रोत के करीब विशेष स्वच्छ परिस्थितियों में पैक किया जाता है. इस पानी पर सिर्फ वही ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं जो संबंधित मानक के तहत अनुमत हैं.

यानी नेचुरल मिनरल वाटर सिर्फ कोई भी फिल्टर किया हुआ पानी नहीं है. इसके स्रोत और प्राकृतिक मिनरल संरचना की खास शर्तें होती हैं.

दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है?

1. पानी का स्रोत

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर अलग-अलग स्रोतों से लिया जा सकता है और फिर उसे आवश्यक प्रक्रिया से पीने योग्य बनाया जाता है.वहीं नेचुरल मिनरल वाटर सीधे प्राकृतिक या भूमिगत स्रोत से प्राप्त होना चाहिए.

2. मिनरल की पहचान

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की पहचान किसी खास प्राकृतिक मिनरल संरचना से नहीं होती.

नेचुरल मिनरल वाटर की पहचान ही उसमें मौजूद खास मिनरल साल्ट्स, उनके अनुपात और अन्य ट्रेस एलिमेंट्स से होती है.

3. ट्रीटमेंट

पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर को फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन और दूसरे उपयुक्त तरीकों से ट्रीट किया जा सकता है.नेचुरल मिनरल वाटर में ऐसे ट्रीटमेंट होता तो है, लेकिन बेहद कम दायरे, ताकि पानी की आवश्यक प्राकृतिक मिनरल संरचना और उसकी खासियत बनी रहे.

4. पैकिंग

नेचुरल मिनरल वाटर को स्रोत के पास विशेष हाइजीनिक परिस्थितियों में पैक किया जाता है. इसके स्रोत को प्रदूषण से बचाने के लिए भी खास सावधानियां जरूरी हैं.

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पानी के मामले में BIS ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के लिए अलग-अलग मानक बनाए हैं. मौजूदा BIS दस्तावेजों में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए IS 14543:2024 और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के लिए IS 13428:2024 मानक दर्ज हैं.

क्या हर बोतलबंद पानी को मिनरल वॉटर कहना गलत है?

हां, अगर वह वास्तव में नेचुरल मिनरल वाटर की कैटेगरी में नहीं आता. बोलचाल में लोग हर बोतलबंद पानी को 'मिनरल वॉटर' कह देते हैं, लेकिन तकनीकी और नियामकीय तौर पर दोनों अलग हैं.

इसलिए बोतल खरीदते समय लेबल पर देखें कि उस पर 'Packaged Drinking Water' लिखा है या 'Natural Mineral Water'.

क्या मिनरल वॉटर ज्यादा सुरक्षित होता है?

सिर्फ 'मिनरल वाटर' नाम होने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह हर परिस्थिति में ज्यादा सुरक्षित है.

दोनों कैटेगरी के पानी के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़े मानक मौजूद हैं. असली बात यह है कि उत्पाद संबंधित मानकों और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करता है या नहीं.



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