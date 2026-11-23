प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, इसकी खूबसूरत मिसाल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देखने को मिली. यहां की बेटी नेहा को अपना जीवनसाथी बनाने के लिए इंग्लैंड का थॉमस सात समंदर पार कर बारात लेकर पहुंचा. मंडी के करसोग की वादियों में जब विदेशी बारात पहुंची तो हर किसी की नजरें इसी अनोखी शादी पर टिक गईं. खास बात यह रही कि शादी किसी विदेशी अंदाज में नहीं, बल्कि पूरी तरह हिंदू रीति-रिवाजों और पारंपरिक पहाड़ी रस्मों के साथ संपन्न हुई. इंग्लैंड से आए बाराती भी हिमाचली संस्कृति, खानपान और पहाड़ी परंपराओं के रंग में रंगे नजर आए. जर्मनी में नौकरी के दौरान शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली और अब नेहा और थॉमस एक-दूसरे के जीवनसाथी बन गए हैं.

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जर्मनी में हुई मुलाकात, दोस्ती से शुरू हुई प्रेम कहानी

मंडी जिले के करसोग क्षेत्र के कुट्टी की रहने वाली नेहा और इंग्लैंड के थॉमस की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की मुलाकात जर्मनी में हुई थी. उस समय नेहा और थॉमस दोनों वहां नौकरी करते थे. एक ही जगह काम करने के दौरान दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. धीरे-धीरे दोस्ती गहरी होती गई और फिर दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे. समय के साथ यह दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों ने एक-दूसरे को समझा और साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया. अलग-अलग देशों और संस्कृतियों से ताल्लुक रखने के बावजूद दोनों के बीच रिश्ता लगातार मजबूत होता गया. आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को शादी के बंधन में बदलने का निर्णय लिया. इसके बाद परिवारों से बातचीत हुई और दोनों पक्षों की सहमति से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गईं.

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इंग्लैंड से बारात लेकर हिमाचल पहुंचा दूल्हा

नेहा से शादी करने के लिए थॉमस ने इंग्लैंड से हिमाचल प्रदेश आने का फैसला किया. वह अकेले नहीं आया, बल्कि अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बारात लेकर मंडी जिले के करसोग पहुंचा. विदेशी दूल्हे और बारातियों को देखकर स्थानीय लोगों में भी उत्सुकता रही. नेहा के पैतृक क्षेत्र में बारात का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. परिवार के लोगों और रिश्तेदारों ने विदेशी मेहमानों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया. पहाड़ी वादियों के बीच जब इंग्लैंड से आए मेहमानों ने भारतीय शादी की रस्मों में हिस्सा लिया तो समारोह का माहौल और भी खास हो गया. इस शादी की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि थॉमस ने नेहा के परिवार और उनकी संस्कृति को सम्मान देते हुए हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करने का फैसला किया.

सात फेरे लेकर एक-दूसरे के हुए नेहा और थॉमस

करसोग में आयोजित विवाह समारोह में हिंदू परंपराओं के अनुसार शादी की सभी रस्में निभाई गईं. परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में नेहा और थॉमस ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की. पहाड़ी रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई इस शादी में दोनों परिवारों की खुशी देखते ही बन रही थी. विदेशी दूल्हे की भारतीय दुल्हन से शादी पहले से ही आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन हिंदू परंपराओं के अनुसार विवाह होने से इस समारोह की खास पहचान बन गई. स्थानीय लोगों ने भी इस रिश्ते को दो संस्कृतियों के खूबसूरत मेल के रूप में देखा.

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विदेशी बारातियों को खूब भाया हिमाचली अंदाज

इस शादी में सिर्फ दूल्हा और दुल्हन ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि इंग्लैंड से आए विदेशी मेहमान भी समारोह का खास आकर्षण बने. विदेशी बारातियों ने पहली बार इतने करीब से हिमाचली संस्कृति और पहाड़ी परंपराओं को देखने और उनमें शामिल होने का आनंद लिया. पारंपरिक विवाह की रस्में, स्थानीय रीति-रिवाज और पहाड़ी माहौल उनके लिए किसी नए अनुभव से कम नहीं था. स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने भी मेहमानों का खूब स्वागत किया. शादी में दोनों परिवारों के बीच सांस्कृतिक मेलजोल देखने को मिला.

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