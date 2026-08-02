Singhara Atta Chilla Recipe: व्रत में बनाकर खाएं क्रिस्पी और टेस्टी सिंघाड़े के आटे का चीला, मिनटों में होगा तैयार

Singhara Atta Chilla Recipe: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं. ऐसे में अगर आप व्रत के दौराना एक तरह का फलाहार खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो सिंघाड़े के आटे का चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ पेट भरने वाला और हेल्दी भी होता है.

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इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम और पौधे से मिलने वाला प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं रखने में मदद करता है. अगर आप व्रत में झटपट बनने वाली किसी आसान रेसिपी की तलाश में हैं तो सिंघाड़े के आटे का यह चीला जरूर ट्राई करें.

¾ कप सिंघाड़े का आटा

1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

½ बड़ा चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटी चम्मच हल्दी (अगर आपके व्रत में मान्य हो)

2 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च

स्वादानुसार सेंधा नमक

घी

जरूरत के अनुसार पानी

सिंघाड़े के आटे का चीला कैसे बनाएं?

सिंघाड़े के आटे का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में सिंघाड़े का आटा लें. इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा पाउडर, कुटी काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बिना गुठली वाला पतला और स्मूद घोल तैयार करें. एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और उस पर हल्का-सा घी लगा दें. तवे पर एक कलछी घोल डालें और तवे को हल्का घुमाकर बैटर को अपने आप फैलने दें. बैटर को बहुत ज्यादा पतला फैलाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे चीला टूट सकता है. अब किनारों पर थोड़ा-सा घी डालें और 2-3 मिनट तक सुनहरा होने तक पकाएं. फिर सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें. तैयार चीले को गरमा-गरम दही या व्रत वाली हरी चटनी के साथ परोसें.

सिंघाड़े के आटे के फायदे

यह ग्लूटेन-फ्री होता है और इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है.

इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम और पोटैशियम हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.

व्रत के दौरान शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.

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