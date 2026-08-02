Singhara Atta Chilla Recipe: व्रत में बनाकर खाएं क्रिस्पी और टेस्टी सिंघाड़े के आटे का चीला, मिनटों में होगा तैयार
Singhara Atta Chilla Recipe: सावन के व्रत में अगर आप एक ही तरह का फलाहार खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार सिंघाड़े के आटे का टेस्टी चीला ट्राई करें. आज हम आपको सिंघाड़े के आटे का टेस्टी चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं.
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सावन सोमवार के व्रत में बनाएं सिंघाड़े के आटे का टेस्टी चीला (Photo-ITG)
Singhara Atta Chilla Recipe: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं. ऐसे में अगर आप व्रत के दौराना एक तरह का फलाहार खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो सिंघाड़े के आटे का चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ पेट भरने वाला और हेल्दी भी होता है.
इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम और पौधे से मिलने वाला प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं रखने में मदद करता है. अगर आप व्रत में झटपट बनने वाली किसी आसान रेसिपी की तलाश में हैं तो सिंघाड़े के आटे का यह चीला जरूर ट्राई करें.
सिंघाड़े के आटे का चीला बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?
¾ कप सिंघाड़े का आटा
1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
½ बड़ा चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर
½ छोटी चम्मच हल्दी (अगर आपके व्रत में मान्य हो)
2 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च
स्वादानुसार सेंधा नमक
घी
जरूरत के अनुसार पानी