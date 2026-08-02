scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singhara Atta Chilla Recipe: व्रत में बनाकर खाएं क्रिस्पी और टेस्टी सिंघाड़े के आटे का चीला, मिनटों में होगा तैयार

Singhara Atta Chilla Recipe: सावन के व्रत में अगर आप एक ही तरह का फलाहार खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार सिंघाड़े के आटे का टेस्टी चीला ट्राई करें. आज हम आपको सिंघाड़े के आटे का टेस्टी चीला बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं.

Advertisement
X
सावन सोमवार के व्रत में बनाएं सिंघाड़े के आटे का टेस्टी चीला (Photo-ITG)
सावन सोमवार के व्रत में बनाएं सिंघाड़े के आटे का टेस्टी चीला (Photo-ITG)

Singhara Atta Chilla Recipe: सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस दौरान कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं. ऐसे में अगर आप व्रत के दौराना एक तरह का फलाहार खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो सिंघाड़े के आटे का चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ पेट भरने वाला और हेल्दी भी होता है.

इसमें फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम और पौधे से मिलने वाला प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं रखने में मदद करता है. अगर आप व्रत में झटपट बनने वाली किसी आसान रेसिपी की तलाश में हैं तो सिंघाड़े के आटे का यह चीला जरूर ट्राई करें.

सिंघाड़े के आटे का चीला बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

¾ कप सिंघाड़े का आटा
1 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)
½ बड़ा चम्मच हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)
2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर
½ छोटी चम्मच हल्दी (अगर आपके व्रत में मान्य हो)
2 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च
स्वादानुसार सेंधा नमक
घी
जरूरत के अनुसार पानी

सम्बंधित ख़बरें

How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Chawal-Aloo Fara
रोटी-सब्जी छोड़िए! लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे
How to keep dhaniya fresh
न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश
How to make mini ghewar
बाजार से क्यों लेना, 4 चम्मच देसी से बनाएं रबड़ी वाले मिनी घेवर
how to make dhokla in pressure cooker
बिना सांचे और स्टीमर, कुकर में बनाएं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला

सिंघाड़े के आटे का चीला कैसे बनाएं?

  1. सिंघाड़े के आटे का चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में सिंघाड़े का आटा लें.
  2. इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, जीरा पाउडर, कुटी काली मिर्च और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  3. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए बिना गुठली वाला पतला और स्मूद घोल तैयार करें.
  4. एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और उस पर हल्का-सा घी लगा दें.
  5. तवे पर एक कलछी घोल डालें और तवे को हल्का घुमाकर बैटर को अपने आप फैलने दें. बैटर को बहुत ज्यादा पतला फैलाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे चीला टूट सकता है.
  6. अब किनारों पर थोड़ा-सा घी डालें और 2-3 मिनट तक सुनहरा होने तक पकाएं.
  7. फिर सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें.
  8. तैयार चीले को गरमा-गरम दही या व्रत वाली हरी चटनी के साथ परोसें.

सिंघाड़े के आटे के फायदे

  • यह ग्लूटेन-फ्री होता है और इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है.
  • इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम और पोटैशियम हड्डियों और मांसपेशियों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं.
  • व्रत के दौरान शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    थाली में जहर! जीरा-लौंग में इंडस्ट्रियल केमिकल, पनीर में यूरिया, हैदराबाद में 247 क्विंटल मिलावटी मसाले जब्त, तीन गिरफ्तार |
    Budh Gochar 2026: कर्क राशि में बुध का प्रवेश, 5 राशियों के लिए वरदान साबित होगी यह चाल |
    हॉस्टल के मेस बिल से सत्ता के तख्तापलट तक... जब छात्रों के प्रोटेस्ट ने हिला दीं सरकारें |
    ट्रेंट बोल्ट और पोलार्ड पर गिरी गाज, MI केपटाउन ने किया रिलीज... मुंबई इंडियंस भी ले सकती है बड़ा फैसला |
    मल्लिका संग दिखे तेजू भैया... केमिस्ट्री देख फैंस हैरान, वीडियो वायरल |
    'आप मुझे टीम से ड्रॉप कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा', BCCI को रोहित शर्मा का कड़ा संदेश? दिग्गज ने दिया हैरान करने वाला बयान |
    फैक्ट चेक: फुकेट से दिल्ली आ रही फ्लाइट के टर्बुलेंस का बताकर वायरल हुआ 2018 का पुराना वीडियो |
    प्रयागराज: कबाड़ बीनने वाले मूक-बधिर दंपति समेत 3 का कातिल कौन? कमरे में मिलीं खून से सनी लाशें |
    मर्सिडीज में बारूद लगाकर उड़ाया, टारगेट पर रूसी ड्रोन फैक्टरी का CEO! |
    जमीन विवाद में पहुंची पुलिस, महिला से आपत्तिजनक शब्द बोलने का वीडियो वायरल, SI लाइन हाजिर
    Advertisement