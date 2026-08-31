Moong Dal Recipes: सुबह की भागदौड़ में मूंग दाल से बनाएं ये 5 टेस्टी डिश, स्वाद के साथ मिलेगी जबरदस्त एनर्जी!

Moong Dal Recipes: सुबह का नाश्ता दिन की शुरुआत के लिए काफी जरूरी माना जाता है. लेकिन सुबह की भागदौड़ में अक्सर समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए, जो स्वादिष्ट होने के साथ हेल्दी भी हो और जल्दी तैयार हो जाए. अगर आप भी रोज-रोज एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं, तो मूंग दाल से बनी कुछ आसान डिश ट्राई कर सकते हैं. मूंग दाल से चीला, डोसा, इडली, स्प्राउट सलाद और उपमा जैसी कई चीजें बनाई जा सकती हैं. ये डिश बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लेतीं और नाश्ते में एक अच्छा बदलाव भी ला सकती हैं. तो आइए जानते हैं मूंग दाल से बनने वाली 5 आसान और टेस्टी डिश.

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मूंग दाल चीला

मूंग दाल का चीला नाश्ते के लिए एक आसान और स्वादिष्ट ऑप्शन है. इसे आप अपनी पसंद की सब्जियों के साथ बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए मूंग दाल को 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. इसके बाद दाल को पीसकर स्मूद बैटर तैयार कर लें.

इसमें बारीक कटी प्याज, अपनी पसंद की सब्जियां, हरी मिर्च और हल्के मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब तवा गर्म करके उस पर बैटर फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें. तैयार चीले को हरी चटनी या दही के साथ गरमा-गरम परोसें.

मूंग दाल डोसा

अगर आपको डोसा पसंद है तो मूंग दाल से इसका हेल्दी वर्जन बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए मूंग दाल को 2-3 घंटे भिगोकर पीस लें. बैटर में नमक और हल्के मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं.

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अब तवा गर्म करें और उस पर बैटर डालकर पतला फैलाएं. डोसे को दोनों तरफ से हल्का कुरकुरा होने तक सेंक लें. इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व करें.

मूंग दाल इडली

नाश्ते में कुछ हल्का और सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो मूंग दाल की इडली बना सकते हैं. इसके लिए मूंग दाल को 3-4 घंटे के लिए भिगोकर पीस लें. बैटर को कुछ घंटों के लिए रख दें. इसके बाद इसमें नमक और कद्दूकस की हुई सब्जियां मिला दें.

अब इडली के सांचे में बैटर डालें और करीब 10-12 मिनट तक भाप में पकाएं. जब इडली अच्छी तरह पक जाए तो इसे सांचे से निकालकर चटनी या सांभर के साथ परोसें.

मूंग दाल स्प्राउट सलाद

अगर आप सुबह कुछ हल्का और झटपट बनाना चाहते हैं तो मूंग दाल का स्प्राउट सलाद अच्छा ऑप्शन है. इसके लिए अंकुरित मूंग में बारीक कटा प्याज, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च डालें. अब इसमें नींबू का रस, नमक और थोड़ा चाट मसाला डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. आपका फ्रेश और क्रंची सलाद तैयार है.

मूंग दाल उपमा

नाश्ते में उपमा पसंद है तो इस बार सूजी की जगह मूंग दाल से उपमा बनाकर देखें. सबसे पहले मूंग दाल को हल्का भून लें. अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके राई, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगाएं. इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर कुछ देर भूनें.

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अब भुनी हुई मूंग दाल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और जरूरत के हिसाब से पानी डालें. इसे तब तक पकाएं, जब तक दाल नरम न हो जाए. तैयार मूंग दाल उपमा को गरमा-गरम सर्व करें.

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