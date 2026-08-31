दायरा के ट्रेलर लॉन्च पर करीना कपूर का चढ़ा पारा! पैप्स को लगाई फटकार, Video वायरल

करीना कपूर जल्द बड़े पर्दे पर वापस नजर आने वाली हैं. मेघना गुलजार की फिल्म दायरा में उनका एक अनोखा रोल होने वाला है, जिसमें उनके साथ साउथ के पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. सोमवार को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिससे कहानी का आइडिया मिला. मुंबई में फिल्म का एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी रखा गया, जहां से कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहीं.
करीना को आया गुस्सा
फिल्म दायरा के ट्रेलर लॉन्च पर करीना कपूर का एक मोमेंट सुर्खियों में है, जहां वो पैपराजी से नाराज हो गई थीं. फोटो खिंचवाते समय पैपराजी उन्हें बार-बार अलग-अलग जगह और अलग-अलग एंगल पर खड़े होने के लिए कह रहे थे. करीना को हर मोमेंट राइट-लेफ्ट जाने के लिए कहा गया, जिससे वो परेशान हो गईं.
उन्होंने पैपराजी को अपने अंदार में फटकारते हुए कहा कि कभी इधर, कभी उधर, मैंने हील्स पहना है. उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर भी आई, और थोड़ा गुस्सा भी दिखा. करीना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ लोगों ने उनकी तुलना दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन से की, क्योंकि वो भी अक्सर पैप्स पर भड़कती हुईं नजर आती हैं.
एक यूजर का कहना है कि करीना को जरूरत से ज्यादा भाव क्यों दिया जाता है, जबकि उन्हें इग्नोर करना चाहिए. कइयों ने ये तक कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उसका असर नजर आ रहा है. कुछ ने तो उनकी प्रेग्नेंसी का भी जिक्र किया. ऐसे कई सारे कमेंट्स इस समय करीना के वीडियो पर देखने मिल रहे हैं.
प्रेग्नेंसी की उड़ी थी अफवाह
कुछ दिनों पहले करीना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो जिम से बाहर निकल रही थीं. उसमें वो प्रेग्नेंट नजर आईं. लोगों ने सोचा कि वो तीसरी बार मां बनने वाली हैं. करीना की तीसरी प्रेग्नेंसी की जमकर चर्चा हुई, लेकिन फिर उनकी तरफ से सफाई में आया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं.