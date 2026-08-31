scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दायरा के ट्रेलर लॉन्च पर करीना कपूर का चढ़ा पारा! पैप्स को लगाई फटकार, Video वायरल

दायरा फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर करीना कपूर का एक वीडियो सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें वो पैपराजी पर गुस्सा होती नजर आईं. इस वीडियो को देखकर कई लोगों को जया बच्चन याद आ गईं.

Advertisement
X
यूजर्स ने उड़ाया करीना का मजाक (Photo: Vinod Singh)
यूजर्स ने उड़ाया करीना का मजाक (Photo: Vinod Singh)

करीना कपूर जल्द बड़े पर्दे पर वापस नजर आने वाली हैं. मेघना गुलजार की फिल्म दायरा में उनका एक अनोखा रोल होने वाला है, जिसमें उनके साथ साउथ के पृथ्वीराज सुकुमारन भी हैं. सोमवार को फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया, जिससे कहानी का आइडिया मिला. मुंबई में फिल्म का एक ट्रेलर लॉन्च इवेंट भी रखा गया, जहां से कई सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहीं. 

करीना को आया गुस्सा

फिल्म दायरा के ट्रेलर लॉन्च पर करीना कपूर का एक मोमेंट सुर्खियों में है, जहां वो पैपराजी से नाराज हो गई थीं. फोटो खिंचवाते समय पैपराजी उन्हें बार-बार अलग-अलग जगह और अलग-अलग एंगल पर खड़े होने के लिए कह रहे थे. करीना को हर मोमेंट राइट-लेफ्ट जाने के लिए कहा गया, जिससे वो परेशान हो गईं.

सम्बंधित ख़बरें

Daayra trailer launch
करीना vs पृथ्वीराज! ‘दायरा’ में होगी सिस्टम से जंग, ट्रेलर ने बढ़ाया क्रेज
Kiara Advani To Lead Ki & Ka 2
करीना की जगह लेंगी कियारा? 10 साल पुरानी फिल्म के सीक्वल में आएंगी नजर
Kareena kapoor on daayra
मुंबई में पली-बढ़ीं करीना कपूर, पहली बार देखा 'ग्रे' एरिया, टूटा 'दायरा'!
Kareena Kapoor Reacts Pregnancy Buzz
'हट ना बे...', प्रेग्नेंसी की अफवाह पर करीना का जवाब, शेयर की फोटो
Kareena Kapoor Pregnancy News
45 की उम्र में तीसरे बच्चे की मां बनेंगी करीना? ननद ने तोड़ी चुप्पी

उन्होंने पैपराजी को अपने अंदार में फटकारते हुए कहा कि कभी इधर, कभी उधर, मैंने हील्स पहना है. उनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर भी आई, और थोड़ा गुस्सा भी दिखा. करीना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ लोगों ने उनकी तुलना दिग्गज एक्ट्रेस जया बच्चन से की, क्योंकि वो भी अक्सर पैप्स पर भड़कती हुईं नजर आती हैं. 

एक यूजर का कहना है कि करीना को जरूरत से ज्यादा भाव क्यों दिया जाता है, जबकि उन्हें इग्नोर करना चाहिए. कइयों ने ये तक कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, इसलिए उसका असर नजर आ रहा है. कुछ ने तो उनकी प्रेग्नेंसी का भी जिक्र किया. ऐसे कई सारे कमेंट्स इस समय करीना के वीडियो पर देखने मिल रहे हैं. 

Advertisement

प्रेग्नेंसी की उड़ी थी अफवाह

कुछ दिनों पहले करीना का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो जिम से बाहर निकल रही थीं. उसमें वो प्रेग्नेंट नजर आईं. लोगों ने सोचा कि वो तीसरी बार मां बनने वाली हैं. करीना की तीसरी प्रेग्नेंसी की जमकर चर्चा हुई, लेकिन फिर उनकी तरफ से सफाई में आया कि वो प्रेग्नेंट नहीं हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फॉर्च्यूनर को टक्कर, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग, जान बचाकर थाने पहुंचा बदमाश तो कार ने खोल दिया बड़ा राज |
    Janmashtami 2026: आ रहे हैं कान्हा, जन्माष्टमी के लिए सिर्फ 4 चीजों से बनाएं मीठी-मीठी धनिया पंजीरी, नोट कर लें रेसिपी |
    कपालीश्वरार मंदिर मूर्ति चोरी केस में बढ़ी वेणु श्रीनिवासन की मुश्किल, सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई |
    Homemade Bridal Ubtan: 2-3 महीने में बनने वाली हैं दुल्हन? आज से लगाएं ये देसी उबटन, मिलेगा नेचुरल ब्राइडल ग्लो |
    'दशरथ मांझी ने पहाड़ का घमंड तोड़ा, हम सरकार का गुरूर तोड़ेंगे', 6 साल का वायरल बच्चा CM पर भड़का |
    Confirm Train Ticket Tips: दशहरा, दीवाली और छठ पूजा पर जाना है घर, ये 4 तरीके... मिलेगा कन्फर्म टिकट |
    'हमसे कोई जानकारी शेयर नहीं की...', दिल्ली और नोएडा पुलिस आमने-सामने; स्लीपर बस में छात्रा के गैंगरेप का मामला |
    मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी, मनोज जरांगे का मुंबई में प्रदर्शन का ऐलान |
    18 महीने के बेटे को सुलाया, 6 साल की बेटी को कमर से बांधा और कुएं में कूद गई मां, जानें पूरा मामला |
    संभल में बुलडोजर एक्शन, अवैध मजार जमींदोज, देखें Video
    Advertisement