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Homemade Bridal Ubtan: 2-3 महीने में बनने वाली हैं दुल्हन? आज से लगाएं ये देसी उबटन, मिलेगा नेचुरल ब्राइडल ग्लो

Homemade Bridal Ubtan: शादी में हर दुल्हन चाहती है कि उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करे और चेहरा निखरा हुआ नजर आए. आज हम आपको घर पर देसी उबटन बनाना बताएंगे, जिसे आप बेहद आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं.

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ब्राइडल उबटन बनाने का देसी तरीका (Photo-ITG)
ब्राइडल उबटन बनाने का देसी तरीका (Photo-ITG)

Homemade Bridal Ubtan:  शादी का दिन हर लड़की के लिए बेहद खास होता है और इस दिन हर दुल्हन चाहती है कि उसकी स्किन चेहरे पर नेचुरल ग्लो नजर आए. अगर आपकी शादी 2-3 महीने में होने वाली है तो अभी से अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दें. इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स या पार्लर ट्रीटमेंट पर ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही बेसन, हल्दी, चंदन, दूध और शहद जैसी चीजों से तैयार यह उबटन त्वचा को एक्सफोलिएट करने के साथ उसे मुलायम और निखरी हुई दिखाने में मदद कर सकता है.

उबटन बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है?

2 बड़े चम्मच बेसन
½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 बड़ा चम्मच चंदन पाउडर
1 बड़ा चम्मच बादाम पाउडर
जरूरत के अनुसार कच्चा दूध
केसर के कुछ धागे
1 छोटा चम्मच शहद
1 बड़ा चम्मच गुलाब जल

कैसे बनाएं ब्राइडल उबटन?

  1. ब्राइडल उबटन बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी में 2 बड़े चम्मच बेसन लें. इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच चंदन पाउडर और 1 बड़ा चम्मच बादाम पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  2. अब इसमें जरूरत के अनुसार कच्चा दूध डालें और अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद थोड़े से गुनगुने दूध में भिगोए हुए केसर के धागे इसमें डालें. आखिर में 1 छोटा चम्मच शहद और 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें.
  3. ध्यान रखें कि उबटन का पेस्ट न ज्यादा पतला हो और न ही बहुत गाढ़ा. इसे ऐसा रखें कि चेहरे पर आसानी से लगाया जा सके.

चेहरे पर कैसे लगाएं उबटन?

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  • उबटन लगाने से पहले चेहरे को किसी माइल्ड फेस क्लींजर से साफ कर लें. अब उबटन को उंगलियों या किसी सॉफ्ट ब्रश की मदद से चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं. इसे लगभग 15-20 मिनट तक लगा रहने दें.
  • जब उबटन हल्का सूख जाए तो उंगलियों को थोड़ा गीला करके चेहरे पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें. 
  • इसके बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें और मुलायम तौलिये से हल्के हाथों से पोंछें. आखिर में अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगा लें.
  • बेहतर रिजल्ट के लिए इस उबटन को हफ्ते में 1-2 बार लगा सकते हैं. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव या बहुत ड्राई है तो हफ्ते में सिर्फ 1 बार इस्तेमाल करें.
  •  

उबटन लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • पहली बार उबटन लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, खासकर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है.
  • उबटन को चेहरे पर लगाने से पहले स्किन को अच्छी तरह साफ कर लें.
  • उबटन को बहुत देर तक चेहरे पर लगाकर न रखें. 15-20 मिनट काफी हैं.
  • उबटन सूखने के बाद चेहरे को जोर से रगड़ने से बचें, इससे स्किन में जलन हो सकती है.
  • उबटन लगाने के बाद स्किन पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.
  • अगर उबटन लगाने के बाद जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो तो तुरंत चेहरा धो लें और इसका इस्तेमाल बंद कर दें.
  • शादी से ठीक पहले कोई नया घरेलू नुस्खा या स्किन केयर प्रोडक्ट पहली बार ट्राई न करें.
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