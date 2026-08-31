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'यह दिल्ली नहीं, भोपाल है...', भोपाल CJP की मीटिंग में जमकर हंगामा, सवाल-जवाब के दौरान बढ़ा विवाद

MP News: भोपाल के गांधी भवन में CJP की बैठक के दौरान छात्रों और युवाओं के समूह के पहुंचने पर हंगामा हो गया. स्कूलों के ऑडिट और संगठन की गतिविधियों को लेकर सवाल-जवाब के बीच नारेबाजी और माइक छीनने की कोशिश हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर मामला शांत कराया.

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छात्रों ने लगाए नारे, माइक छीनने की कोशिश.(Photo:ITG)
छात्रों ने लगाए नारे, माइक छीनने की कोशिश.(Photo:ITG)

भोपाल में CJP की बैठक के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया, जब छात्रों और युवाओं का एक समूह बैठक में पहुंच गया. युवकों ने CJP के प्रतिनिधियों से स्कूलों के ऑडिट और संगठन की गतिविधियों को लेकर सवाल किए. सवाल-जवाब के दौरान विवाद बढ़ गया और कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. इस दौरान माइक छीनने की कोशिश भी की गई. हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस गांधी भवन पहुंची और छात्रों को समझाइश देकर मामला शांत कराया.

दरअसल, शहर के गांधी भवन का यह मामला है. यहां CJP की बैठक के दौरान अचानक हंगामे की स्थिति बन गई. दरअसल, छात्रों और युवाओं का एक समूह बैठक के दौरान अंदर पहुंचा था. इनमें कुछ युवक काली टी-शर्ट पहने हुए थे. युवकों ने CJP के प्रतिनिधियों से स्कूलों के ऑडिट को लेकर सवाल पूछना शुरू किया.

सवाल-जवाब के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. युवकों ने दिल्ली में हुए पिछले प्रदर्शनों और संगठन की गतिविधियों को लेकर भी सवाल उठाए. इसी दौरान कुछ युवकों ने नारेबाजी शुरू कर दी. 'यह दिल्ली नहीं, भोपाल है', 'कॉकरोच पार्टी मुर्दाबाद' और 'तानाशाही नहीं चलेगी' जैसे नारे लगाए गए. मामला बढ़ने पर माइक छीनने की कोशिश भी हुई. देखें VIDEO:- 

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हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस बल गांधी भवन पहुंचा. पुलिस ने मौके पर मौजूद छात्रों और युवाओं को समझाइश दी. पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बैठक के दौरान युवकों की नारेबाजी और हंगामे का दृश्य दिखाई दे रहा है.

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