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MP: बैंक मांगने आया था युवक, सिंधिया ने पहले तंबाकू छुड़ाया, फिर दिया भरोसा

शिवपुरी के बामोर कला में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से युवक संजीव ने नेशनल बैंक खोलने की मांग की. सिंधिया ने पहले उसे तंबाकू छोड़ने की नसीहत दी और वादा लिया. इसके बाद उन्होंने माना कि गांव में नेशनल बैंक होना चाहिए और लोगों की परेशानी कम होगी. उन्होंने बैंक की समस्या को लेकर वित्त मंत्री से बात करने का आश्वासन दिया.

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बामोर कला में नेशनल बैंक की मांग. (Photo: Screengrab)
बामोर कला में नेशनल बैंक की मांग. (Photo: Screengrab)

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों तीन दिवसीय दौरे पर शिवपुरी में हैं. इस दौरान उन्होंने खनियाधाना विकासखंड के ग्राम बामोर कला में कई विकास कार्यों की सौगात दी. यहां विद्युत सब स्टेशन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सड़कों समेत कई सुविधाओं से जुड़े कार्यों का जिक्र किया गया. इसी कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या रखी. युवक संजीव ने बामोर कला में नेशनल बैंक की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की. संजीव ने सिंधिया से कहा कि इलाके में बैंक होने से लोगों को काफी सुविधा मिल सकेगी और उन्हें बैंक से जुड़े कामों के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.

युवक की बात सुनने के बाद सिंधिया ने उसे एक अलग अंदाज में नसीहत दी. उन्होंने संजीव से कहा कि वह तंबाकू खाकर उनसे बात न करें. सिंधिया ने युवक से आगे तंबाकू नहीं खाने का वादा भी लिया. इसके बाद सिंधिया ने युवक की बैंक से जुड़ी मांग पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बामोर कला में नेशनल बैंक होना चाहिए, ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस समस्या को लेकर वह वित्त मंत्री से बात करेंगे.

बामोर कला में नेशनल बैंक खोलने की मांग

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कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पिछोर को जिला बनाने को लेकर भी सवाल किया. बताया गया कि पिछोर को जिला बनाने की बात कही गई थी. इस सवाल पर सिंधिया ने सीधे जवाब देने के बजाय कहा कि जो दिया है, उसकी बात करो. इसके बाद सिंधिया ने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों और सरकार की ओर से दी गई सौगातों को गिनाया. उन्होंने अपने दौरे के दौरान बामोर कला में किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया.

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सिंधिया ने बामोर कला में नेशनल बैंक की जरूरत को भी स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि यहां नेशनल बैंक होना चाहिए. बैंक की सुविधा मिलने से स्थानीय लोगों की परेशानी कम होगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह वित्त मंत्री से बात करेंगे. इस पूरे घटनाक्रम में बैंक की मांग लेकर पहुंचे युवक संजीव और सिंधिया के बीच हुई बातचीत चर्चा में रही. युवक ने अपने इलाके की समस्या रखी, जबकि सिंधिया ने पहले उसे तंबाकू छोड़ने की नसीहत दी और फिर बैंक की मांग पर वित्त मंत्री से बात करने का आश्वासन दिया.

विद्युत सब स्टेशन और स्वास्थ्य केंद्र की सौगात

बामोर कला में हुए कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के विकास से जुड़े कई मुद्दे सामने आए. केंद्रीय मंत्री ने विकास कार्यों की जानकारी दी और स्थानीय स्तर पर जरूरी सुविधाओं को लेकर अपनी बात रखी. वहीं नेशनल बैंक की मांग को लेकर सिंधिया के आश्वासन के बाद अब स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि बैंक की सुविधा को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है.
 

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