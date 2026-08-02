Rajgira Roti Recipe: बेलते ही टूट जाती है राजगिरा की रोटी? इस आसान ट्रिक्स से बनाएं सॉफ्ट और टेस्टी रोटियां

Rajgira Roti Recipe: राजगिरा का आटा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यही वजह है कि कई सेलिब्रिटी भी इसे अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं. व्रत के दौरान भी लोग राजगिरा से बनी चीजें खाना पसंद करते हैं. राजगिरा को कई जगह रामदाना, चौलाई और अमरंथ के नाम से भी जाना जाता है. इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को पोषण देने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

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हालांकि, अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि राजगिरा के आटे की रोटियां बनाते समय टूट जाती हैं या सख्त बन जाती हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज हम आपको राजगिरा के आटे से मुलायम और टेस्टी रोटी बनाने का आसान तरीका बता रहे हैं.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1 कप राजगिरा का आटा

जरूरत के अनुसार गर्म पानी

1/2 चम्मच नमक

1/2 चम्मच अजवाइन

1/2 चम्मच जीरा

2 चम्मच घी

कैसे बनाएं राजगिरा की रोटी?

सबसे पहले एक बर्तन में राजगिरा का आटा लें. इसमें नमक, अजवाइन, जीरा और थोड़ा-सा घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा हल्का गर्म पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. राजगिरा के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसलिए इसकी रोटियां बेलते वक्त टूट जाती हैं. ऐसे में गर्म पानी से आटा गूंथने पर आटा अच्छी तरह बंधता है और रोटियां ज्यादा मुलायम बनती हैं. आटा गूंथने के बाद उसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, इससे रोटी बेलना आसान हो जाता है. अब छोटी-छोटी लोइयां बनाएं और हल्के हाथों से रोटी बेलें. चाहें तो दो प्लास्टिक शीट या बटर पेपर के बीच रखकर भी बेल सकते हैं. तवा गर्म करें और रोटी को मीडियम गैस पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. जब रोटी हल्की फूल जाए तो उस पर थोड़ा-सा घी लगाकर गरमा-गरम परोसें. राजगिरा की रोटी को दही, हरी चटनी, आलू की सब्जी, व्रत वाली सब्जी या किसी भी हल्की ग्रेवी के साथ खाया जा सकता है.

राजगिरा रोटी खाने के फायदे

जिन लोगों को गेहूं से बनी चीजें सूट नहीं करतीं, उनके लिए कुट्टू का आटा बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होने के कारण पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

कैल्शियम और आयरन शरीर को जरूरी पोषण देने में मदद करते हैं.

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