Kaddu Makhana Sabzi Recipe: सर्दियों के मौसम में बाजार में कई तरह की ताजी सब्जियां मिलती हैं. इस मौसम में लोग कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी हो. ऐसे में आज हम आपको कद्दू और मखाने की टेस्टी सब्जी बनाने का तरीका बताएंगे. कद्दू की हल्की मिठास, मखाने का कुरकुरापन और मसालों का चटपटा स्वाद इस डिश को खास बनाता है. इसमें कद्दू को हल्का रोस्ट करके स्मोकी फ्लेवर भी दिया जाता है, जिससे सब्जी का स्वाद और बढ़ जाता है. इसे बनाना भी काफी आसान है और आप इसे रोटी, पराठे या चावल के साथ परोस सकते हैं. तो आइए जानते हैं कद्दू-मखाने की सब्जी बनाने की आसान रेसिपी.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

400 ग्राम कद्दू (छोटे टुकड़ों में कटा हुआ)

80 ग्राम मखाने

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

2 टमाटर की प्यूरी

1 बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 छोटी चम्मच जीरा

आधी छोटी चम्मच हल्दी

1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

आधी छोटी चम्मच गरम मसाला

2 बड़े चम्मच क्रीम या काजू का पेस्ट

1 बड़ा चम्मच घी

स्वादानुसार नमक

कद्दू-मखाने की सब्जी कैसे बनाएंगे?

सबसे पहले एक कड़ाही गर्म करें और उसमें मखाने डालकर धीमी आंच पर भून लें. जब मखाने कुरकुरे हो जाएं, तो उन्हें एक प्लेट में निकालकर रख दें. अब कद्दू के टुकड़ों को हल्का घी लगाकर तवे, पैन या ग्रिल पर भून लें. इन्हें तब तक पकाएं, जब तक इनका रंग हल्का सुनहरा न हो जाए. अब एक कड़ाही में घी गर्म करें और उसमें जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तो बारीक कटा प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ देर पकाएं. अब इसमें टमाटर की प्यूरी, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मसाले को तब तक पकाएं, जब तक वह गाढ़ा न हो जाए और घी अलग न दिखने लगे. इसके बाद इसमें भुना हुआ कद्दू डालें और जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी मिलाएं. अब कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर लगभग 8-10 मिनट तक पकाएं, ताकि कद्दू अच्छी तरह नरम हो जाए. इसके बाद इसमें क्रीम या काजू का पेस्ट डालकर मिलाएं. आखिर में गरम मसाला डालें और कुछ देर पकने दें. सबसे आखिर में भुने हुए मखाने डालकर हल्के हाथों से मिलाएं. ध्यान रखें कि मखाने परोसने से ठीक पहले ही डालें, ताकि उनका कुरकुरापन बना रहे. इस तरह तैयार है स्वादिष्ट कद्दू-मखाने की सब्जी. इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ गरमागरम परोस सकते हैं. अगर आप इस सब्जी को रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देना चाहते हैं तो इसमें हल्का स्मोकी फ्लेवर भी जोड़ सकते हैं. इसके लिए कद्दू को पकाने से पहले हल्का ग्रिल या रोस्ट करें. इससे उसमें हल्का भुना हुआ स्वाद आ जाएगा और सब्जी का जायका भी बढ़ जाएगा.

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