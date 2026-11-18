ग्रहों के सेनापति मंगल ने 12 नवंबर को कर्क से सिंह राशि में गोचर किया था. मंगल अब 9 मार्च 2027 तक इसी राशि में रहेंगे. इस राशि के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पिता और सरकारी नौकरी का कारक माना जाता है. ज्योतिष में मंगल और सूर्य के बीच मित्रता का संबंध माना जाता है. ऐसे में इस राशि में मंगल का प्रवेश कुछ राशियों के लिए अनुकूल बताया जा रहा है. इन राशियों के लिए नए साल की शुरुआत उत्तम हो सकती है. आइए जानते हैं कि यह गोचर किन राशियों को लाभ देगा.

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मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला हो सकता है. नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं. व्यापार करने वालों को अपने काम का विस्तार करने के नए मौके मिलेंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. पुराने स्रोतों से भी धन प्राप्त होने के योग हैं. कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों का साहस और आत्मविश्वास बढ़ने वाला है. आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना बनेगी. आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो करियर में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगी.

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सिंह राशि (Leo)

आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है. लीडरशिप क्वालिटी में बड़ा निखार आएगा. कारोबारियों को नई डील या व्यावसायिक समझौते करने का अवसर मिल सकता है. करियर में नई उपलब्धियां हासिल होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और धन की बचत करने में भी सफलता मिल सकती है. वैवाहिक जीवन में सुखद स्थिति बनी रहने की संभावना है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

यह गोचर आपका साहस और पराक्रम बढ़ाने वाला माना जा रहा है. आपके रुके हुए काम गति पकड़ सकते हैं. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं. आमदनी के नए रास्ते खुलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो सकती है. इसके अलावा, पहले किए गए निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं. मेहनत और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)

आर्थिक लिहाज से समय अच्छा रह सकता है. आमदनी के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं और धन की स्थिति मजबूत होने की संभावना है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता के संकेत मिल रहे हैं. भाई-बहनों का सहयोग आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. इस दौरान साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी अपने प्रयासों में सफलता मिलने की उम्मीद है.

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