ई-रिक्शा को लेकर लोगों को कई तरह की शिकायत होती है. इनमें से एक सेफ्टी को लेकर है, जिस पर सरकार काम कर रही है. भारत में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ई-रिक्शा की सेफ्टी को ध्यान में रखकर नए नियम तैयार कर रही है. इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी है.

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दरअसल, सरकार भारत एनकैप (Bharat NCAP) के आधार पर ई-रिक्शा के लिए नए सेफ्टी स्टैंडर्ड तैयार कर रही है. इन स्टैंडर्ड का मकसद इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में सुरक्षा के स्तर को बेहतर बनाना है. आइए जानते हैं सरकार किस तैयारी में लगी हुई है.

एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. भारत में हर साल लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 1.8 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं.

नए स्टैंडर्ड पर चल रहा काम

सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सरकार ई-रिक्शा को लेकर नए सेफ्टी नियमों पर काम कर रही है. प्रपोज्ड ई-रिक्शा सेफ्टी स्टैंडर्ड की मदद से इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जा सकेगा. फिलहाल इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग की प्रक्रिया, रेटिंग सिस्टम और लागू करने की तारीख को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

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देश में कार और बाइक्स के लिए कुछ सेफ्टी नियम तय किए गए हैं. कारों में 6 एयरबैग्स और एबीएस जैसे फीचर्स को स्टैंडर्ड किया गया है. ई-रिक्शा को लेकर भी सरकार कुछ फीचर्स को स्टैंडर्ड कर सकती है, जिससे रोड पर इन्हें सुरक्षित बनाया जा सके.

भारत एनकैप क्या है?

भारत एनकैप (Bharat NCAP) यानी भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम कारों की सेफ्टी की रेटिंग तय करता है. इसमें कई स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, जिनके तहत कारों को टेस्ट किया जाता है. उन टेस्ट में कार कैसा परफॉर्म करती है, उसके आधार पर रेटिंग दी जाती है. इसकी शुरुआत 2023 में भारत में हुई है.

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इससे पहले भारत में बिकने वाली बहुत सी कारों में ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिला करती थी. हालांकि, भारत एनकैप के आने के बाद से बहुत सी कारों की सेफ्टी रेटिंग सामने आई, जबकि पहले कुछ ही मॉडल्स की सेफ्टी रेटिंग का पता होता था.

सेफ्टी रेटिंग से पता चलता है कि कार कितनी सुरक्षित, लेकिन रोड पर गाड़ी की सुरक्षा कई दूसरे पॉइंट्स पर भी निर्भर करती है. अगर कोई कार बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है, तो अच्छी सेफ्टी रेटिंग होने के बाद भी हादसा होने की स्थिति में नुकसान बड़ा हो सकता है. ऐसे में बेहतर सेफ्टी के साथ कंट्रोल ड्राइविंग का भी पैसेंजर और ड्राइवर की सेफ्टी पर प्रभाव पड़ता है.

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