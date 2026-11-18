मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं. एक होटल में ठहरे बालिग जोड़े को गांजा रखकर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. मामला मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पहुंचा तो उन्होंने ASP और SDOP समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए.

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मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता और गलत व्यवहार किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने के निर्देश भी दिए हैं.

CCTV में जोड़े को धमकाते दिखे ASP

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को 13 नवंबर का बताया जा रहा है. इसमें एडिशनल एसपी दीपक मिश्रा होटल में ठहरे युवक और युवती से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.

बताया गया कि पुलिस ने महिला पर अपने परिवार को फोन करने का दबाव बनाया. जब उसने ऐसा करने से मना किया तो युवक से कथित तौर पर कहा गया कि उसके बैग में गांजा रखकर उसे फंसा दिया जाएगा. देखें VIDEO:-

वीडियो में एसपी स्तर के अधिकारी की मौजूदगी और धमकी को लेकर पुलिस की आलोचना हुई. इसके बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक पहुंचा.

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DGP के प्रस्ताव पर छह पुलिसकर्मी सस्पेंड

मामले में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था. इसमें ASP दीपक मिश्रा और SDOP चंचलेश मरकाम को निलंबित करने की मांग की गई थी.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके बाद ASP और SDOP समेत कुल छह पुलिस अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करने का आदेश दिया. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वायरल वीडियो में संदिग्ध आचरण के शुरुआती सबूत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है.

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जिम्मेदारी गरिमा और अनुशासन के साथ निभाएं. गलत व्यवहार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

होटल मालिक ने पुलिस पर लगाया वसूली का आरोप

इस मामले में होटल मालिक संजय सानोदिया ने पुलिस पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि घटना से पहले कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने उनसे पैसों की मांग की थी. उन्होंने कुछ रकम का भुगतान भी किया था.

सानोदिया के मुताबिक, पूरी रकम नहीं देने के कारण पुलिस होटल को निशाना बना रही थी. हालांकि, वसूली के इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है.

होटल बंद कराने की धमकी का एक और वीडियो वायरल

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जोड़े से जुड़े वीडियो के सामने आने से एक दिन पहले इसी होटल का एक अन्य CCTV फुटेज भी वायरल हुआ था. इसमें कोतवाली थाना प्रभारी सतीश तिवारी कथित तौर पर होटल मैनेजर को होटल बंद कराने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि होटल मालिक और पुलिस के बीच विवाद के बाद यह घटनाक्रम सामने आया. फिलहाल मामले में पुलिसकर्मियों के व्यवहार और होटल मालिक की ओर से लगाए गए वसूली के आरोपों की जांच अहम होगी.

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