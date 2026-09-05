Salted Peanuts Recipe: घर पर बनाएं बाजार जैसा सॉल्टेड पीनट, हर किसी को पसंद आएगा इसका कुरकुरा स्वाद!

Salted Peanuts Recipe: बाजार में मिलने वाली सॉल्टेड पीनट एक ऐसी स्नैक है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पसंद करते हैं. पैकेट वाली नमकीन मूंगफली आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसे घर पर बनाना भी काफी आसान है. खास बात यह है कि घर पर सॉल्टेड पीनट बनाते समय आप नमक और तेल की मात्रा अपने स्वाद के हिसाब से रख सकते हैं. इसे बनाने के लिए ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं पड़ती और सही तरीके से भूनने पर मूंगफली काफी कुरकुरी बनती है. अगर आपको भी चाय के साथ सॉल्टेड पीनट खाना पसंद है तो इस बार इसे बाजार से खरीदने की बजाय घर पर बनाकर देखें. आइए जानते हैं कुरकुरी और टेस्टी सॉल्टेड पीनट बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है और यह कैसे बनता है.

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सॉल्टेड पीनट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

2 कप कच्ची छिलका उतरी मूंगफली

1 से 1½ छोटा चम्मच नमक

3 बड़े चम्मच पानी

1 छोटा चम्मच तेल

एक चुटकी काली मिर्च पाउडर (ऑप्शनल)

सॉल्टेड पीनट बनाएं कैसे?

सॉल्टेड पीनट बनाने के लिए सबसे पहले मूंगफली पर नमक की कोटिंग सही होना जरूरी है. इसके लिए एक कटोरी में नमक और पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इस नमकीन पानी को मूंगफली पर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें. इसे करीब 10 मिनट के लिए रख दें. इसके बाद मूंगफली को छलनी में निकाल लें और सारा पानी निकल जाने दें. अब इन्हें किसी साफ कपड़े या प्लेट पर फैलाकर कुछ देर सुखाएं. ध्यान रखें कि मूंगफली बहुत ज्यादा गीली न रहे. अब एक भारी तले वाली कड़ाही गर्म करें और इसमें नमक वाली मूंगफली डाल दें. इसे कम गैस पर लगातार चलाते हुए भूनें. शुरुआत में मूंगफली से थोड़ी नमी निकलेगी, इसलिए इसे चलाते रहना जरूरी है. जब मूंगफली की नमी सूख जाए तो इसमें एक छोटा चम्मच तेल डालें. अब इसे म पर लगभग 10-12 मिनट तक भूनें. तेज आंच पर मूंगफली भूनने से बचें, क्योंकि इससे बाहर से दाने जल्दी भुन सकते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं. एक मूंगफली निकालकर थोड़ी ठंडी करें और चखकर देखें. अगर वह अंदर से भी अच्छी तरह कुरकुरी हो गई है तो गैस बंद कर दें. चाहें तो ऊपर से थोड़ा बारीक नमक और एक चुटकी काली मिर्च भी डाल सकते हैं. अगर आपको बाजार में मिलने वाली फ्राइड सॉल्टेड पीनट जैसा स्वाद पसंद है तो इसे तलकर भी बना सकते हैं. इसके लिए कड़ाही में तेल गर्म करें और मूंगफली को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में डालकर मीडियम गैस पर तलें. मूंगफली का रंग हल्का सुनहरा होते ही इसे तेल से निकाल लें. इसे बहुत ज्यादा गहरा होने तक न तलें, क्योंकि इससे स्वाद कड़वा हो सकता है. तेल से निकालने के तुरंत बाद ऊपर से बारीक नमक छिड़कें, ताकि वह मूंगफली पर अच्छी तरह चिपक जाए. मूंगफली को भूनने के बाद इसे एक बड़ी प्लेट या ट्रे में निकालकर इसे पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडी होने के बाद मूंगफली अपने आप ज्यादा कुरकुरी हो जाएगी. ध्यान रखें कि इसे ठंडा करते समय प्लेट को ढकें नहीं. अगर भाप अंदर रह गई तो मूंगफली कुरकुरी होने के बजाय नरम पड़ सकती है. सॉल्टेड पीनट को लंबे समय तक कुरकुरा बनाए रखने के लिए पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही एयरटाइट डिब्बे में भरें. मूंगफली निकालने के लिए हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें और डिब्बे को नमी या भाप वाली जगह पर रखने से बचें. सही तरीके से स्टोर करने पर सॉल्टेड पीनट लगभग 2-3 हफ्ते तक अच्छी रह सकती है.

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