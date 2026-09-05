scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दही हांडी खत्म हुई, 10 मिनट बाद मंडप खोलते वक्त गिरा लोहे का ढांचा... पुणे में 45 साल की महिला की मौत

पुणे के पुरानी सांगवी में दही हांडी का जश्न खत्म हुए महज 10 मिनट हुए थे. मंडप और मंच हटाने का काम शुरू ही हुआ था कि लोहे का भारी ढांचा अचानक गिर पड़ा. इसकी चपेट में 45 साल की महिला आ गईं. गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. हादसे के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत से इनकार कर दिया.

Advertisement
X
अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम. (Photo: Screengrab)
अस्पताल में महिला ने तोड़ा दम. (Photo: Screengrab)

पुणे के पुरानी सांगवी इलाके में दही हांडी का जश्न खत्म होने के बाद दर्दनाक हादसा हो गया. कार्यक्रम के लिए लगाया गया लोहे का ढांचा जब हटाया जा रहा था, तभी उसका एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया. इसकी चपेट में 45 साल की एक महिला आ गईं. सिर पर लोहे का हिस्सा गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

हादसा पुरानी सांगवी के लेन नंबर दो में हुआ, जहां विघ्नहर्ता मंडल की ओर से दही हांडी का आयोजन किया गया था. पुलिस के मुताबिक, विघ्नहर्ता मंडल की दही हांडी रात करीब 10 बजे फोड़ी गई थी. कार्यक्रम खत्म होने के बाद करीब 10 मिनट बाद ही मंच और मंडप हटाने का काम शुरू कर दिया गया.

इसी दौरान महिला अपने पति के साथ वहां मौजूद थी. दोनों दही हांडी देखने के लिए आए थे. उनका बेटा भी इसी दही हांडी मंडल से जुड़ा हुआ है. कार्यक्रम खत्म हो चुका था. लोग धीरे-धीरे वहां से लौट रहे थे और आयोजन में लगाए गए सामान को हटाने का काम चल रहा था. तभी लोहे के ढांचे का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा. महिला इसकी चपेट में आ गई और लोहे का हिस्सा उनके सिर पर जा लगा.

सम्बंधित ख़बरें

west bengal land slide in Kalimpong video chaos in people
बंगाल में भूस्खलन से हड़कंप, अचानक मलबा गिरने से मची अफरा-तफरी
greater noida six year old kid falls in pit filled with water dead
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा, गड्ढे में गिरकर 6 साल के बच्चे की मौत
Roof collapse accident at forest training institute under construction in Jaipur
जयपुर में इमारत की छत गिरने से मलबे में दबे मजदूर
Telangana School Accident, Haleema
स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रही बच्ची पर गिरी पेड़ की डाल, हुई मौत
Usmanpur Roof collapse
दिल्ली: 2 मिनट ने बदली किस्मत, बेटा बचा! माता-पिता की मौत
Advertisement

pune dahi handi accident woman dies iron structure falls dismantling

अस्पताल ले गए, लेकिन नहीं बची जान

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस को सूचना दी गई और घायल महिला को इलाज के लिए तुरंत औंध अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी मौत हो गई. 

हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और परिवार के सदस्यों से बातचीत की. लेकिन परिवार ने मंडल के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया. मृतका का बेटा खुद दही हांडी मंडल से जुड़ा हुआ है. परिवार का कहना है कि वे इस घटना की वजह से मंडल से जुड़े दूसरे युवकों या सदस्यों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते.

यह भी पढ़ें: खचाखच भरी बस में चढ़ने की कोशिश, नीचे गिरा युवक, पहिए के नीचे आने से मौत, CCTV में कैद हुआ हादसा

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कोली के मुताबिक, पुरानी सांगवी के लेन नंबर दो में विघ्नहर्ता मंडल की दही हांडी रात करीब 10 बजे फोड़ी गई थी. इसके लगभग 10 मिनट बाद मंच और मंडप हटाने का काम शुरू किया गया. इसी दौरान एक महिला और उनके पति वहां से वापस जा रहे थे. तभी लोहे के ढांचे का हिस्सा गिर गया और महिला इसकी चपेट में आ गईं. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में परिवार से भी बातचीत की गई, लेकिन परिवार ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन को मिलेगा नया नाम, TVK 9 सितंबर को कर सकती है ऐलान |
    भारत में 24% लोग कर रहे बिना सैलरी के काम! रिपोर्ट में खुलासा |
    बिहार के बांका में चोरी के शक में तीन युवकों को बांधकर पीटा |
    'BJP को हराना इतना आसान नहीं', सपा सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान |
    उत्तराखंड शुद्धिकरण विवाद: FIR हुई तो बदले महेंद्र भट्ट के सुर, बयान से बनाई दूरी |
    'भारत-US रिश्तों में स्थिरता की वजह मोदी' बोले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर |
    34357 रन, 1347 विकेट... इंटरनेशनल क्रिकेट के वो 4 महारिकॉर्ड्स जिन्हें तोड़ना नहीं आसान, तीन पर भारतीयों का कब्जा |
    20 साल के लड़के ने पेश की मिशाल, 2 साल में अकेले साफ कर दी पूरी नदी |
    बच्चों के लिए मिठाई लेने उतरा शख्स, स्टार्ट कार लेकर भाग गया बदमाश! हापुड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी |
    बुलंदशहर से पकड़ा गया स्वतंत्र भारद्वाज, कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा
    Advertisement