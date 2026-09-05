दही हांडी खत्म हुई, 10 मिनट बाद मंडप खोलते वक्त गिरा लोहे का ढांचा... पुणे में 45 साल की महिला की मौत

पुणे के पुरानी सांगवी इलाके में दही हांडी का जश्न खत्म होने के बाद दर्दनाक हादसा हो गया. कार्यक्रम के लिए लगाया गया लोहे का ढांचा जब हटाया जा रहा था, तभी उसका एक हिस्सा अचानक नीचे गिर गया. इसकी चपेट में 45 साल की एक महिला आ गईं. सिर पर लोहे का हिस्सा गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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हादसा पुरानी सांगवी के लेन नंबर दो में हुआ, जहां विघ्नहर्ता मंडल की ओर से दही हांडी का आयोजन किया गया था. पुलिस के मुताबिक, विघ्नहर्ता मंडल की दही हांडी रात करीब 10 बजे फोड़ी गई थी. कार्यक्रम खत्म होने के बाद करीब 10 मिनट बाद ही मंच और मंडप हटाने का काम शुरू कर दिया गया.

इसी दौरान महिला अपने पति के साथ वहां मौजूद थी. दोनों दही हांडी देखने के लिए आए थे. उनका बेटा भी इसी दही हांडी मंडल से जुड़ा हुआ है. कार्यक्रम खत्म हो चुका था. लोग धीरे-धीरे वहां से लौट रहे थे और आयोजन में लगाए गए सामान को हटाने का काम चल रहा था. तभी लोहे के ढांचे का एक हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा. महिला इसकी चपेट में आ गई और लोहे का हिस्सा उनके सिर पर जा लगा.

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अस्पताल ले गए, लेकिन नहीं बची जान

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस को सूचना दी गई और घायल महिला को इलाज के लिए तुरंत औंध अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी मौत हो गई.

हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और परिवार के सदस्यों से बातचीत की. लेकिन परिवार ने मंडल के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया. मृतका का बेटा खुद दही हांडी मंडल से जुड़ा हुआ है. परिवार का कहना है कि वे इस घटना की वजह से मंडल से जुड़े दूसरे युवकों या सदस्यों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहते.

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सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कोली के मुताबिक, पुरानी सांगवी के लेन नंबर दो में विघ्नहर्ता मंडल की दही हांडी रात करीब 10 बजे फोड़ी गई थी. इसके लगभग 10 मिनट बाद मंच और मंडप हटाने का काम शुरू किया गया. इसी दौरान एक महिला और उनके पति वहां से वापस जा रहे थे. तभी लोहे के ढांचे का हिस्सा गिर गया और महिला इसकी चपेट में आ गईं. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया. बाद में परिवार से भी बातचीत की गई, लेकिन परिवार ने शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया.

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