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लोन चुकाने के बाद भी ₹5 लाख की मांग, हैदराबाद में फाइनेंसर से परेशान शख्स ने दी जान

हैदराबाद में पूरा लोन चुकाने के बाद भी अतिरिक्त 5 लाख रुपये मांगने पर एक शख्स ने झील में कूदकर जान दे दी. मरने से पहले बनाए वीडियो में फाइनेंसर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है.

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हैदराबाद की जलपल्ली झील जहां शख्स ने कूदकर जान दी.(Photo:Representative- ITG)
हैदराबाद की जलपल्ली झील जहां शख्स ने कूदकर जान दी.(Photo:Representative- ITG)

हैदराबाद में कर्ज वसूली के दबाव से परेशान 43 साल के एक शख्स ने झील में कूदकर जान दे दी. मरने से पहले उसने मोबाइल से एक वीडियो बनाया, जिसमें जाकेर नाम के प्राइवेट फाइनेंसर पर गंभीर आरोप लगाए. परिवार के मुताबिक, पूरा कर्ज चुकाने के बावजूद उससे 5 लाख रुपये और मांगे जा रहे थे. घटना के करीब तीन दिन बाद उसका शव जलपल्ली झील से बरामद हुआ.

मामला मिसरीगंज इलाके का है. यहां रहने वाले मोहम्मद राशेद रजवी 31 अगस्त 2026 को लापता हो गए थे. परिवार ने शाहअलीबंडा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. इसी दौरान राशेद का बनाया वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने फाइनेंसर पर परेशान करने का आरोप लगाया था.

झील में कूदने से पहले बनाया वीडियो

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परिवार के मुताबिक, वीडियो में राशेद ने जाकेर नाम के फाइनेंसर का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि पुराना कर्ज चुकाने के बाद भी उनसे 5 लाख रुपये और मांगे जा रहे थे. परिवार का कहना है कि लगातार दबाव की वजह से राशेद मानसिक रूप से परेशान थे. इसके बाद राशेद जलपल्ली झील में कूद गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने NDRF की मदद से झील में तलाश शुरू की. रात होने की वजह से उस समय शव नहीं मिल सका.

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तीन दिन बाद मिला शव

राशेद का शव 3 सितंबर को झील से बरामद हुआ. पुलिस ने उसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया. पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में 31 अगस्त को शाहअलीबंडा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज हुई थी. शव मिलने के बाद BNSS की धारा 194 के तहत संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया गया. अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

परिवार ने की गहराई से जांच की मांग

राशेद के परिवार ने उनके वीडियो को जांच का अहम हिस्सा बताया है. परिवार चाहता है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों की भी जांच हो. इसके साथ ही राशेद के बैंक लेन-देन, कॉल रिकॉर्ड और फाइनेंसर के साथ हुई बातचीत की जानकारी खंगालने की मांग की गई है.

परिवार को आशंका है कि मौत की वजह को सिर्फ लोन से जुड़ी आर्थिक परेशानी मानकर मामला खत्म न कर दिया जाए. उनका कहना है कि राशेद के वीडियो में लगाए गए आरोपों की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए. पुलिस अब वीडियो समेत मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.

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