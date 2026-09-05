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कश्मीर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, पाकिस्तानी लश्कर कमांडर ढेर

जम्मू-कश्मीर के यूसमर्ग एनकाउंटर में पाकिस्तानी लश्कर कमांडर यासिर मारा गया. सूत्रों के मुताबिक, यासिर पहले सुलेमान मूसा ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन करीब एक साल पहले अलग हो गया था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान मूसा पिछले साल डाचीगाम में मारा गया था.

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यूसमर्ग एनकाउंटर में पाकिस्तानी लश्कर कमांडर यासिर मारा गया.(Photo-ITG)
यूसमर्ग एनकाउंटर में पाकिस्तानी लश्कर कमांडर यासिर मारा गया.(Photo-ITG)

जम्मू-कश्मीर के यूसमर्ग इलाके में शनिवार को संयुक्त सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी लश्कर-ए-तैयबा कमांडर यासिर मारा गया. सूत्रों के मुताबिक, यासिर पहले लश्कर के बड़े सुलेमान मूसा ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन करीब एक साल पहले वह इस ग्रुप से अलग हो गया था.

ग्रुप से अलग होने के बाद यासिर अलग तरीके से काम कर रहा था और यूसमर्ग इलाके में लश्कर के एक प्रमुख कमांडर के तौर पर सक्रिय था. सुरक्षा बल लंबे समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे.

शनिवार को यूसमर्ग में सुरक्षा बलों और यासिर के बीच आमना-सामना हुआ, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई. इस कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने यासिर को मार गिराया.

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भूमिका की जांच की जा रही है

यूसमर्ग में हुआ यह एनकाउंटर जम्मू-कश्मीर में जारी आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा है. अब सुरक्षा एजेंसियां यासिर के नेटवर्क, लश्कर के दूसरे आतंकियों से उसके संपर्क और हाल की किसी आतंकी गतिविधि की योजना बनाने या उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका की जांच कर रही हैं.

एक आतंकी को मार गिराया गया था

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में शुक्रवार को सेना और अन्य सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में पाकिस्तानी नागरिक होने के संदिग्ध एक आतंकी को मार गिराया गया था. इलाके में एक अन्य संदिग्ध आतंकी के छिपे होने की आशंका थी, जिसे लेकर सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान जारी था.

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यह ऑपरेशन भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और CRPF ने संयुक्त रूप से चलाया था. अधिकारियों के मुताबिक, सेना ने पुंछ के अशदर गली से यूसमर्ग होते हुए पुलवामा के पाखेरपोरा की ओर बढ़ रहे संदिग्ध आतंकियों के एक ग्रुप की गतिविधियों को ट्रैक किया था. सेना ने पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के ऊंचाई वाले पहाड़ी दर्रों से गुजर रहे इस ग्रुप की गतिविधियों पर नजर रखी थी. इसके बाद 1 सितंबर को इलाके में घेराबंदी की गई थी. 3 सितंबर को अशदर गली में सुरक्षाबलों का आतंकियों से संपर्क हुआ था.

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