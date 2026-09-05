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तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन को मिलेगा नया नाम, TVK 9 सितंबर को कर सकती है ऐलान

TVK गठबंधन की 9 सितंबर को दूसरी बैठक होगी. इसमें कांग्रेस समेत सहयोगी दल शामिल होंगे. बैठक में गठबंधन के नाम का ऐलान होने की उम्मीद है.

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9 सितंबर को TVK गठबंधन की बैठक. (File Photo PTI)
9 सितंबर को TVK गठबंधन की बैठक. (File Photo PTI)

तमिलनाडु की राजनीति में TVK गठबंधन को लेकर हलचल बढ़ गई है. 9 सितंबर को गठबंधन की दूसरी बैठक होने जा रही है. इसमें कांग्रेस समेत सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया है. बैठक में गठबंधन के नाम का ऐलान किया जा सकता है. पहली बैठक 1 जुलाई को कोवलम में हुई थी.

इस गठबंधन में TVK के साथ कांग्रेस, CPI, CPM, VCK और IUML शामिल हैं. 9 सितंबर की बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि गठबंधन में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होनी है. इसी दौरान गठबंधन को एक नाम देने की तैयारी भी है.

कोवलम में 1 जुलाई को हुई पहली शुरुआती बैठक के बाद से ही एक साझा मोर्चे के नाम और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा चल रही थी. 9 सितंबर को होने वाली इस दूसरी बैठक में गठबंधन का औपचारिक नाम तय किया जाएगा, जिससे राज्य में सरकार चला रहे इस मोर्चे को एक स्पष्ट राजनीतिक पहचान मिल सके.

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राज्य में सरकार को मजबूती से चलाने के लिए सभी दलों का साथ बने रहना जरूरी है. विधानसभा में अपने दम पर पूर्ण बहुमत न होने की वजह से विजय की सरकार कांग्रेस, वामपंथी दलों और अन्य सहयोगियों के भरोसे टिकी है. कांग्रेस के पांच विधायक हैं और सरकार में दो मंत्री भी शामिल हैं. ऐसे में किसी भी आंतरिक खींचतान को खत्म करने के लिए टीवीके नेतृत्व सभी को एक मंच पर लाकर एकजुटता का संदेश देना चाहता है.

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विजय के नाम को लेकर भी चर्चा

यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर TVK के भीतर विजय को विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग उठ रही है. TVK के कुछ नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर विजय के नाम का समर्थन किया है. इन बयानों के बाद कांग्रेस के साथ मतभेद की चर्चा भी तेज हुई है. कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद बताया गया है. ऐसे में दोनों दलों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर अलग-अलग राय सामने आई है.

TVK के कुछ विधायकों ने विजय को 2029 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की है. विधायक कनिमोझी ने कहा था कि 2029 में विजय TVK के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला दिल्ली नहीं बल्कि तमिलनाडु करेगा. रानीपेट की विधायक आई. ताहिरा, आर. निर्मल कुमार समेत TVK के दूसरे नेताओं ने भी विजय की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका का समर्थन किया है.

कांग्रेस ने दावों को किया खारिज

कांग्रेस ने TVK नेताओं के इन दावों को स्वीकार नहीं किया है. कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि 2029 में प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी ही उसकी पसंद हैं. कांग्रेस विधायक दल की नेता थरहाई कथबर्ट ने TVK के कुछ विधायकों के बयानों को उनके व्यक्तिगत उत्साह से जुड़ा बताया. मणिकम टैगोर ने भी इन दावों को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री का फैसला आखिरकार मतदाता करेंगे.

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TVK की सरकार कांग्रेस, वाम दलों, VCK और IUML के समर्थन पर निर्भर है. TVK के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है. ऐसे में कांग्रेस के साथ बढ़ता मतभेद सरकार के लिए भी चुनौती बन सकता है. 

हालांकि TVK औपचारिक तौर पर INDIA ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन राज्य में कांग्रेस उसके साथ सरकार में शामिल है. अब 9 सितंबर की बैठक में गठबंधन को नाम देने के साथ आगे की रणनीति पर भी नजर रहेगी.
 

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