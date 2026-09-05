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खूब चलाओ AC, कूलर, पंखे... बिजली बिल आएगा जीरो, सिर्फ करें ये काम

सरकार लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए सपोर्ट कर रही है. कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत आपको सब्‍स‍िडी और अन्‍य सुविधाएं दी जा रही हैं. इससे आपके बिजली बिल 'जीरो' हो सकता है.

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बिजली बिल होगा जीरो. (Photo: File)
बिजली बिल होगा जीरो. (Photo: File)

अगर आप भी बिजली बिल की समस्‍या से परेशान हैं, तो अब आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं. जिससे आपका बिजली बिल जीरो हो जाएगा. चाहे आप कितना भी पंखा, AC या फिर कूलर  और हीटर चलाएं. सरकार इसके लिए सपोर्ट कर रही है और सब्‍सिडी भी दे रही है. 

दरअसल, सरकार की ओर से देश को एनर्जी आत्‍मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी के मद्देनजर, सरकार चाहती है कि आप खुद बिजली पैदा करें और उसका यूज करें और अगर ज्‍यादा हो तो सरकार को भी दें, जिसके बदले आपको दाम भी दिया जाएगा. सरकार देश में सोलर पैनल लगवाने के लिए सपोर्ट कर रही है. 

अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपका बिजली बिल तो जीरो होगा ही. साथ ही आप बिजली ज्‍यादा पैदा करके सरकार को भी बेच सकते हैं. केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए पीएम सूर्य घर (PM Surya Ghar Yojana) भी चलाई जा रही है. इस योजना के तहत आप सोलर पैनल लगवाकर सब्सिडी उठा सकते हैं और अपने पैनल लगवाने के खर्च को भी कम से कम कर सकते हो. 

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कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ? 

  • पीएम सूर्य घर योजना का अधिकारिक पोर्टल पर जाएं.  
  • अप्‍लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर जाएं. 
  • अपना स्‍टेट और इलेक्ट्रिक डिस्‍ट्रीब्‍यूशन कंपनी (DISCOM) को सेलेक्ट करें. 
  • अब बिजली कनेक्‍शन से जुड़ी जानकारी को भरें. 
  • अब अपने वेंडर का चुनाव करें. सोलर पैनल लगने के बाद DISCOM निरीक्षण और वेरिफाई करेगा. 
  • इसके बाद, नेट मीटर और अन्‍य प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी. 

कितनी सब्‍सिडी देती है सरकार? 
सरकार 1KW के लिए ₹30,000 की सब्सिडी देती है, जबकि 2 kW के लिए ₹60,000 और 3 kW या उससे ज्‍यादा के लिए ₹78,000 की सब्स‍िडी दी जाती है. 

कौन ले सकता है लाभ? 

  • अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपके नाम घर पर ग्रिड-कनेक्टेड बिजली कनेक्शन होना चाहिए. 
  • घर की छत पर सोलर पैनल लगाने की उपयुक्त जगह होनी चाहिए. 
  • योजना के तहत वेंडर से सिस्टम लगवाना होता है. 
  • सोलर सिस्‍टम लगने और  DISCOM द्वारा सत्यापन के बाद सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी होती है. 
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