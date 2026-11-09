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Optical Illusion: तस्वीर में कितने तोते छिपे हैं? पहली नजर में नहीं मिलेगा सही जवाब!

सोशल मीडिया पर तोतों की एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर वायरल हो रही है. इसमें कई बड़े तोतों के साथ छोटे-छोटे तोते भी छिपे हुए हैं. पहली नजर में तस्वीर में मौजूद सभी तोतों को गिनना आसान नहीं है. क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इस तस्वीर में कुल कितने तोते हैं? आजमाइए अपनी नजर और दिमाग का टेस्ट.

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क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इस तस्वीर में कुल कितने तोते हैं? आजमाइए अपनी नजर और दिमाग का टेस्ट. ( Photo: ITG)
क्या आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि इस तस्वीर में कुल कितने तोते हैं? आजमाइए अपनी नजर और दिमाग का टेस्ट. ( Photo: ITG)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीर चर्चा में है. इस तस्वीर में आपको हरे रंग के कई तोते दिखाई दे रहे होंगे. पहली नजर में ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ ही तोते हैं और उन्हें गिनना कोई मुश्किल काम नहीं है. लेकिन असली चुनौती तब शुरू होती है, जब आप तस्वीर में छिपे छोटे-छोटे तोतों को ढूंढने लगते हैं.

दरअसल, इस तस्वीर में सिर्फ बड़े तोते ही नहीं हैं, बल्कि कई छोटे तोते भी अलग-अलग जगहों पर छिपे हुए हैं. कहीं वे बड़े तोते के पंखों के पास नजर आते हैं, तो कहीं उनके शरीर के पीछे छिपे हैं. कुछ जगहों पर तो छोटे तोते इस तरह एक-दूसरे के साथ बने हुए हैं कि पहली नजर में उन्हें पहचान पाना भी आसान नहीं है.

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तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर बड़ा तोता अपने आप में एक पहेली जैसा है. कुछ तोतों के साथ छोटे तोते बने हुए हैं, जबकि कुछ बिल्कुल अकेले दिखाई देते हैं. यही वजह है कि जल्दबाजी में गिनती करने पर आप कई तोतों को नजरअंदाज कर सकते हैं. इस तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन में हमारी आंखें तस्वीर का एक हिस्सा तो देख लेती हैं, लेकिन दिमाग कई बार छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाता. यही वजह है कि एक ही तस्वीर को अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से समझते हैं. कोई पहली बार में ही सही गिनती बता देता है, तो किसी को कई बार तस्वीर देखने के बाद भी जवाब नहीं मिलता.

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कैसे सुलझाएं यह पहेली?
इस तस्वीर को हल करने के लिए सबसे पहले ऊपर से नीचे तक हर बड़े तोते को ध्यान से देखिए. उसके पंखों, पूंछ और शरीर के पीछे छिपी आकृतियों पर गौर कीजिए. इसके बाद अगली लाइन में बने तोतों को देखिए. ध्यान रखें कि सिर्फ बड़े तोतों को नहीं, बल्कि उनके साथ बने हर छोटे तोते को भी गिनना है. तो अब आपकी बारी है. बिना किसी की मदद लिए बताइए कि इस तस्वीर में कुल कितने तोते हैं?

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क्या आप सभी छोटे-बड़े तोतों को पहचानकर सही जवाब दे सकते हैं, या फिर यह पहेली आपको भी उलझा देगी? इस तस्वीर में कुल 21 तोते हैं.

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