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Punjabi Kadhi Pakora Recipe: पंजाबी कढ़ी-पकौड़ा बनाने के लिए अपनाएं फराह खान के ये 3 टिप्स, पकोड़े बनेंगे एकदम सॉफ्ट

Punjabi Kadhi Pakora Recipe: अगर आपको घर की बनी पंजाबी कढ़ी-पकोड़ा खाना पसंद है तो बॉलीवुड फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान की यह रेसिपी जरूर ट्राई करें. फराह ने अपने व्लॉग में कढ़ी-पकोड़ा बनाने के साथ 3 ऐसे आसान टिप्स बताए हैं, जिनकी मदद से आपकी कढ़ी का स्वाद और पकोड़ों की सॉफ्टनेस दोनों बढ़ जाएंगी.

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फराह खान के ये 3 हैक्स बनाएंगे पकोड़ों को एकदम सॉफ्ट (Photo-ITG)
फराह खान के ये 3 हैक्स बनाएंगे पकोड़ों को एकदम सॉफ्ट (Photo-ITG)

Punjabi Kadhi Pakora Recipe: कढ़ी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे कई तरीकों से बनाया जाता है लेकिन पंजाबी कढ़ी-पकोड़ा का स्वाद सबसे अलग और खास माना जाता है. अगर आपको भी ढाबे जैसा टेस्टी पंजाबी कढ़ी-पकोड़ा पसंद है, तो बॉलीवुड फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान की बताई रेसिपी आपके बहुत काम आ सकती है. फराह अक्सर अपने व्लॉग्स में स्वादिष्ट रेसिपियां और किचन से जुड़े आसान टिप्स शेयर करती रहती हैं.

इस बार उन्होंने पंजाबी कढ़ी-पकोड़ा बनाने के 3 ऐसे आसान हैक्स बताए हैं, जिनकी मदद से पकोड़े मुलायम और फूले-फूले बनते हैं, जबकि कढ़ी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है. अगर आप भी घर पर स्वादिष्ट और क्रीमी पंजाबी कढ़ी-पकोड़ा बनाना चाहते हैं तो इन आसान टिप्स को जरूर अपनाएं.

1. पकोड़ों के बैटर में मिलाएं दही
फराह खान के मुताबिक, पकोड़ों को मुलायम और फूला हुआ बनाने के लिए सिर्फ बेकिंग सोडा पर भरोसा न करें. बेसन के घोल में थोड़ा-सा दही भी मिलाएं. दही की वजह से तलते वक्त पकोड़े बहुत अच्छे से फूलते हैं और उनका टेक्सचर काफी सॉफ्ट बनता है. 

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पकोड़े बनाने के लिए आपको बेसन, कटे हुए प्याज, नमक, मसाले, थोड़ा-सा दही और चुटकीभर बेकिंग सोडा चाहिए.

2. कढ़ी में डालें कच्चा लहसुन
कढ़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए फराह खान एक खास तरीका अपनाती हैं.वह कढ़ी को गैस पर चढ़ाने से पहले दही और बेसन के मिश्रण में कुटा हुआ कच्चा लहसुन मिला देती हैं. इससे कढ़ी का स्वाद और भी बेहतर हो जाता है. 

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कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले दही, बेसन, नमक और हल्दी को अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर तैयार मिश्रण को तड़के में डाल दें.

3. कम गैस पर पकाएं कढ़ी
फराह के अनुसार, कढ़ी को जल्दबाजी में नहीं पकाना चाहिए. दही और बेसन का मिश्रण डालने के बाद इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह पकाएं. इससे बेसन का कच्चापन खत्म हो जाता है और सभी मसालों का स्वाद अच्छी तरह घुल जाता है.

तड़के के लिए तेल गर्म करें और उसमें हींग, जीरा, मेथी दाना, साबुत धनिया और कटा हुआ प्याज डालकर भूनें. इसके बाद दही-बेसन का मिश्रण और पानी डालकर कढ़ी पकाएं.

ऐसे बनाएं पंजाबी कढ़ी-पकोड़ा
कढ़ी पकने के दौरान पकोड़ों का घोल तैयार करें. बेसन, प्याज, दही, नमक, मसाले और चुटकीभर बेकिंग सोडा मिलाकर बैटर बना लें. अब गर्म तेल में पकोड़ों को सुनहरा होने तक तलें और तैयार कढ़ी में डाल दें, ताकि वे ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख लें.

आखिर में लगाएं तड़का
कढ़ी तैयार होने के बाद घी में जीरा, करी पत्ता, हींग, कसूरी मेथी, हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर का तड़का लगाएं. इस तड़के को गरमा-गरम कढ़ी पर डालें.

अब आपका टेस्टी कढ़ी-पकोड़ा तैयार है इसे गरमा-गरम चावल के साथ खाने का आनंद लें.

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