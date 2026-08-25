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'हम बाल बनाकर आते हैं!' धोनी-रोहित और सूर्या के साथ उस यादगार तस्वीर के पीछे की अनसुनी कहानी

सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान धोनी और रोहित के साथ अपनी तस्वीर को लेकर बड़ा खुलासा किया है. सूर्यकुमार यादव ने बताया कि कैसे उन्होंने इन दोनों ही दिग्गजों को एक साथ फोटो लेने के लिए मनाया था.

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धोनी को लेकर क्या बोले सूर्या? (PHOTO: Instagram/surya_14kumar)
धोनी को लेकर क्या बोले सूर्या? (PHOTO: Instagram/surya_14kumar)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को युवा खिलाड़ियों के लिए मिसाल माना जाता है. धोनी युवा खिलाड़ियों से मिलकर ऐसा कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि वह मैदान पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ जाते हैं.

क्रिकेट फैन्स के जहन में खिलाड़ियों की कई तस्वीरें आज भी ताजा हैं, साल 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी में मिली जीत. ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, जिसे देख आज भी फैन्स का दिल गदगद हो जाता है. 

लेकिन इन दिनों एमएस धोनी, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की आईपीएल के दौरान खींची गई एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल, इस तस्वीर के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प और मजेदार कहानी है, जिसका खुलासा खुद सूर्यकुमार यादव ने आकाश चोपड़ा के साथ एक बातचीत में किया.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surya Kumar Yadav (SKY) (@surya_14kumar)

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रोहित-धोनी को फोटो के लिए ऐसे मनाया

बात चेन्नई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान की है. प्रैक्टिस खत्म होने के बाद सूर्या की नजर रोहित शर्मा पर पड़ी, जो उस समय आराम से खाना खा रहे थे. सूर्या ने जब रोहित से फोटो के लिए कहा तो रोहित ने अपने ठेठ अंदाज में मजाकिया लहजे में कहा, "क्या रे...". रोहित को तो सूर्या ने मना लिया, लेकिन असली चुनौती थी एमएस धोनी से बात करना.

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धोनी ने सूर्या को दिया मजेदार जवाब

प्रैक्टिस के बाद धोनी ड्रेसिंग रूम के एक कोने में आइस बाथ लेने की तैयारी कर रहे थे. सूर्या थोड़े नर्वस थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर धोनी के पास पहुंचे और बोले, "माही भाई, एक रिक्वेस्ट है. मुझे आपके और रोहित भाई के साथ एक फोटो चाहिए. दाएं आप, बाएं रोहित भाई और बीच में मैं.

सूर्या की बात सुनकर धोनी ने अपनी सिग्नेचर स्टाइल में चुटकी ली और हंसते हुए बोले कि अरे भाई! फोटो खींचकर तू सीधा इंस्टाग्राम पर डालेगा. रुक, जरा हम बाल बनाकर आते हैं. सूर्या के मुताबिक धोनी अपने बालों का खासा ख्याल रखते हैं.

धोनी के इस हाजिरजवाबी जवाब ने वहां मौजूद माहौल को एकदम हल्का और मजेदार बना दिया. जब यह तस्वीर सूर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और फैन्स से पूछा कि ग्रुप DP मिल गई, अब ग्रुप का नाम बताओ तो फैंस झूम उठे. इस पर BCCI ने भी कमेंट करते हुए इस तिकड़ी को द कैपिटंस का शानदार नाम दिया, क्योंकि ये तीनों ही टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के दिग्गज कप्तान हैं.

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