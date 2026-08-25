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श्रीशैलम: 3 दिन से बंद था लॉज का कमरा, दरवाजा खुला तो अंदर मिले एक ही परिवार के 5 शव

आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले के श्रीशैलम में एक लॉज के कमरे से एक ही परिवार के पांच लोगों के शव मिले हैं. मृतकों में तीन महिलाएं एक पुरुष और 15 साल का किशोर शामिल है. परिवार 28 जुलाई को श्रीशैलम पहुंचा था और लॉज के कमरे में ठहरा था.

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लॉज, जिसमें मिला एक ही परिवार के 5 लोगों का शव. (Photo: Screengrabs)
लॉज, जिसमें मिला एक ही परिवार के 5 लोगों का शव. (Photo: Screengrabs)

आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले के श्रीशैलम में एक प्राइवेट 'वडेरा सत्र' (लॉज) के अंदर एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार मरने वालों की पहचान श्री सत्य साईं जिले के बट्टलापल्ली गांव के एक परिवार के सदस्यों के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि यह परिवार 28 जुलाई को ऑटो से श्रीशैलम पहुंचा था और वडेरा लॉज में कमरा नंबर 11 लिया था.

जानकारी के मुताबिक जब परिवार के सदस्य लगभग तीन दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकले और अंदर से बदबू आने लगी, तो लॉज मैनेजमेंट ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने जब कमरा खोला, तो बाथरूम में पंखे से लटकी हुई तीन महिलाओं और दो पुरुषों की लाशें मिलीं. मरने वालों की पहचान सुधाकर (36), गोगुला आदिलक्ष्मी (50), मल्लेश्वरी (45), श्रीदेवी (33) और मणिकंठा (15) के तौर पर हुई है.

डीएसपी ने क्या कहा?
आत्माकुर DSP ने बताया कि शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने यह कदम उठाया होगा. हालांकि, पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आत्महत्या की वजह को लेकर अन्य संभावनाओं की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस के मुताबिक सुधाकर अविवाहित था, जबकि उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी.

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दोनों बहनें अपने-अपने पतियों से अलग होने के बाद मायके में रह रही थीं. फिलहाल पुलिस ने सभी शव बरामद कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है. घटना की जानकारी बट्टलापल्ली में रहने वाले परिवार के अन्य सदस्यों को दे दी गई है. सूचना मिलने के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए. 

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