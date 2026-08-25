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Chandra Gochar 2026: हो चुका है चंद्रमा का गोचर, 3 राशियों की होगी बल्ले बल्ले

Chandra Gochar 2026: आज शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि में विराजमान चंद्रमा आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं. जानें किस राशि के जातकों को बिजनेस में अचानक धन लाभ होने वाला है और किसके अटके काम गति पकड़ेंगे.

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चंद्रमा गोचर 2026 (Photo: ITG)
चंद्रमा गोचर 2026 (Photo: ITG)

Chandra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में मन, मस्तिष्क और भावनाओं का कारक माने जाने वाले चंद्र देव आज तड़के 03 बजकर 06 मिनट पर धनु राशि से निकलकर शनि देव के स्वामित्व वाली मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं. वे इस राशि में 27 अगस्त की दोपहर 01:35 बजे तक विराजमान रहेंगे.

चंद्रमा का यह राशि परिवर्तन भावनात्मक मजबूती के साथ-साथ करियर और आर्थिक मोर्चे पर बड़ा बदलाव लाने वाला है. इस गोचर के प्रभाव से विशेष रूप से 3 राशियों को मानसिक शांति, अटके हुए कामों में सफलता और धन लाभ मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं.

वृषभ राशि (Taurus)

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भाग्य का साथ: चंद्रमा का यह गोचर आपके भाग्य भाव को मजबूत करेगा. अटके हुए काम पूरे होंगे.

धन लाभ: व्यापार में मनचाहा मुनाफा हो सकता है. नए निवेश के लिए समय अनुकूल है, जिससे भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा.

मान-सम्मान: कार्यक्षेत्र में आपके निर्णयों की सराहना होगी और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी.

कन्या राशि (Virgo)

आय में वृद्धि: पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी आय के नए स्रोत खोलेगा.

बिजनेस में मुनाफा: अगर आप नए काम या बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो यह अवधि बेहद शुभ रहेगी. अचानक धन लाभ की संभावना है.

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सफलता: एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

मकर राशि (Capricorn)

स्वयं की राशि में गोचर: चंद्रमा आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी.

आर्थिक मजबूती: पैतृक संपत्ति या पुराने किसी निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है. व्यापारिक यात्राएं सफल और लाभदायक सिद्ध होंगी.

मानसिक शांति: पिछले कुछ दिनों से चली आ रही मानसिक उलझनें दूर होंगी और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

शुभ फल पाने के लिए छोटा सा उपाय

चंद्रमा के मकर राशि में रहने के दौरान शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें. इससे मानसिक स्थिरता बनी रहेगी और धन आगमन के नए मार्ग प्रशस्त होंगे.

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