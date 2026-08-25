Vande Bharat: घने जंगल में सांप की तरह लहराती वंदे भारत ट्रेन, Video Viral

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर एक वीडियो शेयर किया है, जो एक Drone Video है. इसमें घने जंगलों के बीच वंदे भारत ट्रेन नजर आ रही है और जंगलों के बीच बिछी पटरियों पर ऐसे दौड़ रही है, मानो सांप लहराते हुए चल रहा हो. ये वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस फुटेज को शेयर करने के साथ ही रेलवे मिनिस्टर ने बड़ी बात कही है.

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वायरल वीडियो में क्या-क्या?

अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Express Train) का जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक ऑरेंज कलर की रेलगाड़ी घने जंगलों के बीच से गुजरती हुई नजर आ रही है. ड्रोन कैमरे से कैप्चर किया गया ये वीडियो देखने में शानदार लग रहा है और इतनी ऊंचाई से जंगलों के बीच ट्रेन बिल्कुल किसी ऑरेंज स्नेक के समान नजर आ रही है, जो लहराते हुए आगे बढ़ रहा है.

रेल मंत्री बोले- 'नई पीढ़ी की ट्रेनें...'

रेल मंत्री द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वंदे भारत ट्रेन के जंगलों के बीच से निकलते हुए ये वीडियो एक ट्रेन ट्रायल का हिस्सा है. वंदे भारत को मुश्किल पहाड़ी रास्तों से लेकर घने जंगलों के बीच से चलाने की तैयारी के लिए इस तरह के ट्रायल रन जारी हैं. Vande Bharat Viral Video के कैप्शन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णन ने कैप्शन लिखा, 'नई पीढ़ी की ट्रेनें! भारत में और बनाएं.'

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यूजर्स दे रहे ऐसी प्रतिक्रियाएं

Vande Bharat ट्रेन के इस तरह घने जंगलों के बीच सरपट भागते हुए ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और एक्स यूजर्स अश्विनी वैष्णव की पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है. खबर लिखे जाने तक इसे 11 लाख व्यूज मिल चुके थे. यूजर्स के कमेंट्स पर गौर करें, तो किसी ने इसे पटरी पर दौड़ता विकसित भारत बताया, तो जंगल में ऑरेंज वंदे भारत को किसी ने खूबसूरत नारंगी सांप बताया.

देश में अभी 162 वंदे भारत ट्रेनों

देश भर में अभी 162 वंदे भारत ट्रेनें अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इनकी डिमांड के चलते ही भारत में वंदे भारत योजनाओं को गति भी मिल रही है. जनवरी 2026 में Vande Bharat Sleeper ने पहले तीन महीनों के भीतर 119 ट्रिप में 1.21 लाख यात्रियों को सफर कराया, जबकि 100% से अधिक की ऑक्यूपेंसी रेट बनाए रखा.

बता दें कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा और गुवाहाटी के बीच शुरू की गई थी और इसमें 16 कोच हैं, जिनमें एक AC फर्स्ट क्लास कोच, चार AC टू-टियर कोच और 11 AC थ्री-टियर कोच शामिल हैं. इसमें लगभग 823 यात्रियों के बैठने की क्षमता है. ट्रेन में ऑटोमैटिक दरवाजे, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सुविधाएं और कवच सुरक्षा तकनीक मौजूद है.

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