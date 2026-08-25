आधे से कम रेट में टाइल्स... भारत में यहां मिलेगी सबसे सस्ती डील!

घर बनाने और इसे फिनिशिंग टच देने में फ्लोरिंग का काम इसका एक अहम हिस्सा होता है. सुंदर फ्लोर घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं. घर के फ्लोर को आकर्षक और अलग लुक देने में टाइल्स की भूमिका भी अहम होती है. बाजार में तरह- तरह के और अलग- अलग डिजाइन टाइल्स मौजूद हैं. इनके रेंज भी अलग- अलग हैं. कुछ टाइल्स की लागत 20 रुपये स्क्वायर फीट भी है तो कुछ की 500 रुपये तक भी है. ऐसे में जानते हैं भारत में टाइल्स की सबसे सस्ती डील कहां मिल सकती है. जहां से हम आधे रेट पर ही टाइल खरीद सकते हैं.

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भारत में सबसे सस्ती टाइल्स की डील मोरबी में मिल सकती है. मोरबी, गुजरात का एक शहर है. यह शहर भारत की सिरेमिक राजधानी है. यहां एक ही जगह पर टाइल्स बनाने की हजारों फैक्ट्रियां है. इस वजह से यहां टाइल काफी सस्ते में मिल जाती है. साथ ही यहां टाइल्स मैन्युफेक्चरिंग की लागत भी काफी कम है. इस कारण भी टाइल्स बहुत सस्ती मिलती हैं.

आधे दाम पर मिल जाती है टाइल्स

यहां ब्रांडेड दिखने वाली या बिना ब्रांडेड सिरेमिक और टाइल्स सीधे थोक भाव पर 20 से 35 रुपये प्रति फुट तक मिल जाती है. सामान्य फ्लोर टाइल्स, मार्बल लुक, वुडन लुक और पार्किंग टाइल्स बाजार दर से आधे दाम पर मिल जाती हैं.

थोक बाजारों से सीधे माल खरीदने पर लागत सामान्य खुदरा बाजार की तुलना में 30% से 50% तक कम आती है. यहां टाइल्स आधे से भी कम यानी मात्र 15 से 25 रुपये प्रति स्क्वायर फुट की शुरुआती कीमत पर मिल जाती हैं.

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यहां क्यों सस्ती है टाइल्स

मोरबी में हजारा से अधिक सिरेमिक इकाइयां हैं, जो देश की कुल टाइल्स का बड़ा हिस्सा बनाती हैं. बड़े पैमाने पर उत्पादन से प्रति यूनिट लागत काफी कम हो जाती है. इसके अलावा मोरबी के आसपास टाइल्स बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल की काफी उपलब्धता है. इस वजह से टाइल्स बनाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई या कच्चा माल खरीदने में खर्च कम होता है.

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टाइल्स बनाने के लिए जरूरी टाइल्स बनाने के लिए जरूरी मिट्टी, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज जैसे खनिज स्थानीय स्तर पर या पास की खदानों से आसानी से मिल जाते हैं. इससे ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई का खर्च बचता है. एक ही जगह पर हजारों फैक्ट्रियां होने के कारण निर्माताओं के बीच ग्राहकों को लुभाने के लिए कीमतों को लेकर कॉम्पिटिशन बनी रहती है.

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