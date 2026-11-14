Chhath Puja 2026: छठ में खरना का प्रसाद खाते वक्त एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते व्रती? जानें वजह

Chhath Puja 2026: छठ पूजा में हर छोटी-बड़ी परंपरा का अपना खास महत्व होता है. इस महापर्व में व्रती पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं. चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद दूसरे दिन खरना मनाया जाता है. खरना के दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खरना का प्रसाद खाते समय व्रती चुप क्यों रहते हैं? आखिर इस परंपरा के पीछे क्या धार्मिक मान्यता है और इसका क्या महत्व है? आइए जानते हैं.

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खरना क्या होता है?

छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है. इस दिन व्रती सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखते हैं. यानी इस दौरान न तो कुछ खाते हैं और न ही पानी पीते हैं. शाम के समय स्नान करने के बाद साफ-सुथरे कपड़े पहने जाते हैं और पूजा की तैयारी होती है.

खरना के दिन खासतौर पर गुड़ की खीर बनाई जाती है. इसे आमतौर पर मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से तैयार करने की परंपरा है. इसके साथ रोटी या पूड़ी भी बनाई जाती है. कई जगहों पर इस प्रसाद को बनाने के लिए नए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले छठी मैया और सूर्य देव को भोग लगाया जाता है. इसके बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं.

खरना का प्रसाद खाते समय क्यों रहते हैं चुप?

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छठ पूजा में खरना का प्रसाद खाते समय मौन रहने की परंपरा काफी पुरानी है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, खरना का प्रसाद ग्रहण करते समय व्रती का पूरा ध्यान पूजा, छठी मैया और सूर्य देव के प्रति अपनी श्रद्धा पर होना चाहिए. इसलिए इस दौरान बातचीत करने से बचा जाता है.

दरअसल, खरना का प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि छठी मैया का आशीर्वाद माना जाता है. इसे पूरी पवित्रता और एकाग्रता के साथ ग्रहण किया जाता है. मान्यता है कि प्रसाद खाते समय मन को शांत रखना चाहिए और किसी भी तरह की बातचीत या दूसरी गतिविधियों में ध्यान नहीं लगाना चाहिए.

इसके अलावा, खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है. इसलिए इस समय को छठ पूजा के लिहाज से बेहद खास माना जाता है. व्रती पूरे नियम और संयम के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं.

खरना के प्रसाद का महत्व

खरना का प्रसाद छठ पूजा का खास हिस्सा होता है. इस दिन गुड़ की खीर और रोटी बनाई जाती है. प्रसाद बनाते समय साफ-सफाई और शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है. इसे बनाने और खाने के लिए कुछ खास नियम भी माने जाते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि खरना का प्रसाद खाने से छठी मैया का आशीर्वाद मिलता है. इसके बाद व्रती अगले दो दिनों तक निर्जला व्रत रखते हैं. तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य और चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है.

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खरना के बाद शुरू होता है 36 घंटे का निर्जला व्रत

खरना का प्रसाद खाने के बाद छठ व्रती का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है. इस दौरान वे न तो कुछ खाते हैं और न ही पानी पीते हैं. तीसरे दिन शाम को व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं. इसके अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसी के साथ छठ व्रत पूरा होता है.

खरना का दिन इसलिए खास होता है, क्योंकि इसके बाद व्रत का सबसे कठिन हिस्सा शुरू होता है. इस दौरान व्रती पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा करते हैं. यही वजह है कि खरना का प्रसाद खाते समय चुप रहने की परंपरा को भी खास माना जाता है.

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