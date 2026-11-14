जेनसन हुआंग छिपाते रहे चीनी 'जासूस' से अफेयर की बात, Nvidia के अफसरों को किया गुमराह!

अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग ने चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग के साथ अपने संबंधों को लेकर कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह किया था. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें कंपनी के जनरल काउंसल टिम टीटर और अन्य सीनियर ऑफिसर्स शामिल हैं. जेनसन हुआंग के एलिस के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर थे, लेकिन उन्होंने कंपनी के अधिकारियों को इसे सामान्य कारोबारी संपर्क बताया था.

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रॉयटर्स ने कंपनी के अंदर हुई बातचीत और मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों के हवाले से यह खुलासा किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में जेनसन हुआंग ने कंपनी के जनरल काउंसल टिम टीटर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एलिसन वैगनफेल्ड समेत कई बड़े अधिकारियों को एलिस के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था कि ये मुलाकातें सामान्य कारोबारी कामकाज का हिस्सा थीं. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि एलिस के साथ उनका अफेयर भी चल रहा था.

अफेयर के खुलासे के बाद CEO पद से दिया इस्तीफा

जेनसन हुआंग ने कई महिलाओं के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का खुलासा होने के बाद गुरुवार को Nvidia के CEO पद से इस्तीफा दे दिया था. इनमें चीनी कारोबारी महिला एलिस हुआंग भी शामिल थीं. एलिस पहले मेगास्पीड इंटरनेशनल नाम की कंपनी में बड़े पद पर काम कर चुकी हैं. यह कंपनी Nvidia की ग्राहक रही है.

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रविवार को जारी एक बयान में जेनसन हुआंग ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने और कंपनी को निराश करने के लिए माफी मांगी थी. हालांकि, उन्होंने अपने बयान में एलिस का नाम नहीं लिया था. जेनसन और एलिस का सरनेम एक जैसा है, लेकिन दोनों रिश्तेदार नहीं हैं.

पहले भी कंपनी से छिपाई थी अफेयर की बात

रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 में भी जेनसन हुआंग और एलिस के संबंधों को लेकर Nvidia के बड़े अधिकारियों के सामने सवाल उठे थे. उस समय भी जेनसन ने कहा था कि एलिस और उनकी कंपनी मेगास्पीड के साथ उनका संपर्क सिर्फ कारोबार से जुड़ा है. रॉयटर्स ने अक्टूबर 2026 में अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के मैसेज की जांच की है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जेनसन हुआंग ने अक्टूबर 2025 में न्यूयॉर्क टाइम्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार किया था. दरअसल, अखबार ने एलिस के साथ उनकी सार्वजनिक मुलाकातों को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी.

हालांकि, बाद में जेनसन या Nvidia ने अखबार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया. न्यूयॉर्क टाइम्स के एक प्रवक्ता ने भी बताया कि उन्हें इस मामले में कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला था.

दिसंबर 2023 से साथ दिख रहे थे जेनसन और एलिस

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जेनसन और एलिस के बीच प्रेम संबंध कब शुरू हुए, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, इंटरनेट पर दोनों की कई तस्वीरें मौजूद हैं. इन तस्वीरों में दोनों दिसंबर 2023 से अमेरिका, चीन और दूसरी जगहों पर साथ दिखाई देते हैं. रॉयटर्स ने इन तस्वीरों की जांच करके इन्हें सही पाया है.

चीनी महिला पर जासूसी करने का भी शक

एलिस हुआंग को लेकर एक और गंभीर मामला सामने आया है. अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि वह चीन के लिए जासूसी करने में शामिल रही हो सकती हैं. एलिस पहले मेगास्पीड इंटरनेशनल में बड़े पद पर काम करती थीं और यह कंपनी Nvidia की ग्राहक थी.

हालांकि, चीन ने एलिस के जासूस होने के आरोपों को खारिज किया है. रॉयटर्स ने भी कहा है कि उसके पास इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं है कि एलिस चीन की सरकार के लिए काम कर रही थीं. 29 अक्टूबर को प्रकाशित ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में जेनसन हुआंग ने कहा था कि अमेरिकी सरकार ने उन्हें एलिस को लेकर अपने शक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी.

Nvidia ने पूरे मामले की जांच शुरू कराई

10 नवंबर को Nvidia के बोर्ड के स्वतंत्र सदस्यों ने बताया था कि पूरे मामले की जांच के लिए एक बाहरी कानूनी फर्म को जिम्मेदारी दी गई है. यह जांच वॉचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड कैट्ज नाम की फर्म करेगी. यह फैसला न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की उन रिपोर्टों के बाद लिया गया, जिनमें जेनसन के निजी संबंधों और एलिस पर लगे आरोपों का जिक्र किया गया था.

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न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले बताया था कि जेनसन के Nvidia में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के साथ भी विवाहेतर संबंध थे. इसके बाद रॉयटर्स ने कंपनी की एक दूसरी महिला कर्मचारी के साथ उनके निजी संबंधों का खुलासा किया था.

Nvidia को बाजार में 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान

जेनसन हुआंग उन बड़े टेक्नोलॉजी कारोबारियों में शामिल रहे हैं, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में Nvidia को दुनिया की सबसे बड़ी चिप निर्माता कंपनियों में से एक बनाने में अहम भूमिका निभाई.

इस विवाद के बीच कंपनी के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है. Nvidia के शेयर 6 अक्टूबर के अपने उच्चतम बंद स्तर से 30 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुके हैं. इसके चलते शेयर बाजार में कंपनी की कुल कीमत 1.8 ट्रिलियन डॉलर से अधिक घट गई है.



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