Floating Lakes in India: न वेनिस, न मालदीव... भारत की इन 2 झीलों में तैरते हैं घर, पानी पर लगती है सब्जियों की मंडी

Floating Lakes in India: भारत में घूमने-फिरने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें मौजूद हैं. यहां पहाड़, झरने, समुद्र और जंगलों के अलावा कुछ ऐसी झीलें भी हैं, जिनका नजारा आपको विदेश की याद दिला सकता है. इन झीलों की खासियत सिर्फ इनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि यहां पानी के बीच बसी एक अलग दुनिया भी है. कहीं लकड़ी के खूबसूरत घर पानी पर तैरते नजर आते हैं तो कहीं नावों में बैठकर सब्जियों और फूलों की खरीदारी की जाती है. इतना ही नहीं, भारत में एक ऐसा नेशनल पार्क भी है, जो पूरी तरह तैरती हुई जमीन यानी फुमदी पर बना है.

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अगर आप भीड़भाड़ वाली टूरिस्ट जगहों से हटकर कुछ अलग और अनोखा देखना चाहते हैं, तो जम्मू-कश्मीर की डल झील और मणिपुर की लोकटक झील आपके लिए खास हो सकती हैं. आइए जानते हैं इन दोनों झीलों की दिलचस्प खूबियों और यहां घूमने जाने के सही समय के बारे में.

डल झील, जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर की डल झील को कश्मीर का गहना कहा जाता है. यह अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां की सबसे खास बात झील में तैरते लकड़ी के खूबसूरत हाउसबोट हैं. इन हाउसबोट में पर्यटक ठहर भी सकते हैं. चारों तरफ पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और पानी की लहरों के बीच रहने का अनुभव काफी यादगार होता है.

डल झील की एक और खासियत यहां लगने वाली तैरती हुई सब्जियों की मंडी है. सुबह-सुबह कई दुकानदार अपनी शिकारा नावों में सब्जियां, फूल और दूसरी चीजें लेकर झील में पहुंचते हैं. यहां लोग नावों पर बैठकर ही खरीदारी करते हैं. पानी के बीच लगने वाली यह मंडी देखने में बेहद अनोखी लगती है. इसके अलावा यहां शिकारा की सवारी करके झील की खूबसूरती को करीब से देख सकते हैं.

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डल झील, जम्मू-कश्मीर घूमने का सही समय क्या है?

डल झील घूमने के लिए मार्च से अक्टूबर तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और झील के आसपास की खूबसूरती देखने को मिलती है. अगर आपको ठंड और बर्फबारी पसंद है, तो दिसंबर से फरवरी के बीच भी यहां जा सकते हैं. सर्दियों में झील का नजारा बिल्कुल अलग दिखाई देता है. हालांकि, इस दौरान काफी ठंड पड़ती है.

लोकटक झील, मणिपुर

मणिपुर में मौजूद लोकटक झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है. यह झील अपने तैरते हुए टापुओं के लिए जानी जाती है. यहां पानी के ऊपर घास, मिट्टी और पेड़-पौधों से बनी गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें फुमदी कहा जाता है. दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर छोटे-छोटे द्वीप तैर रहे हों.

इस झील पर चंपू खांगपोक नाम की एक बस्ती भी बसी है. यहां रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए झील और नावों पर निर्भर रहते हैं. लोग नाव से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मछली पकड़ते हैं और दूसरे जरूरी काम करते हैं. यहां की जिंदगी बाकी शहरों और गांवों से काफी अलग है.

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यहां है दुनिया का इकलौता तैरता नेशनल पार्क

लोकटक झील की सबसे खास बात यहां मौजूद केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है. इसे दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क माना जाता है. यह पार्क झील में मौजूद फुमदी के ऊपर बना है. यहां कई तरह के जीव-जंतु और पेड़-पौधे पाए जाते हैं.

यह पार्क दुर्लभ संगाई हिरण का प्राकृतिक घर भी है. इसे मणिपुर का डांसिंग डियर यानी नाचने वाला हिरण कहा जाता है. इसकी खास चाल और अनोखी बनावट इसे दूसरे हिरणों से अलग बनाती है. यही वजह है कि यह जगह प्रकृति और वन्यजीवों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए बेहद खास है.

लोकटक झील, मणिपुर घूमने का सही समय क्या है?

मणिपुर की लोकटक झील घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम ठंडा और सुहावना रहता है. खासकर नवंबर से फरवरी के बीच यहां प्रवासी पक्षियों को भी देखा जा सकता है. अगर आप झील के तैरते टापुओं और आसपास के खूबसूरत नजारों का आनंद लेना चाहते हैं, तो सर्दियों में यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

घूमने के लिए क्यों खास हैं ये जगहें?

डल झील और लोकटक झील दोनों ही अपनी अलग-अलग खूबियों के लिए जानी जाती हैं. डल झील में जहां आप तैरते हाउसबोट में ठहरने और पानी पर लगने वाली मंडी देखने का अनुभव ले सकते हैं, वहीं लोकटक झील में तैरते टापू, पानी पर बसी बस्ती और अनोखा नेशनल पार्क देखने को मिलता है. अगर आप आम टूरिस्ट जगहों से हटकर कुछ नया देखना चाहते हैं तो इन दोनों झीलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं.

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