Paneer Bhindi Sabzi Recipe: नाश्ते में बनाकर खाएं पनीर वाली मसालेदार भिंडी, रोटी-पराठा के साथ लगेगी टेस्टी, मिनटों में होगी तैयार
एक्टर गोविंदी की पत्नी सुनीता आहूजा ने पनीर-भिंडी की सब्जी बनाती हैं, जो रोटी और पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है. नाश्ते में झटपट बनाने के लिए यह सब्जी एकदम परफेक्ट है और सिंपल स्टेप्स की मदद से आप इसको अपने घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं.
Paneer Bhindi Sabzi Recipe: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं, कपल की पर्सनल लाइफ इन दिनों में खूब चर्चा में बनी हुई हैं. बेबाक अंदाज और कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर से सुनीता अब लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई हैं. सुनीता सिर्फ बोलती ही अच्छी नहीं हैं, बल्कि कुकिंग में भी कमाल हैं. सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गोविंदा के लिए एक खास तरीके की भिंडी बनाती हैं, जिसे वो पनीर डालकर बनाती हैं.
गोविंदा की फेवरेट पनीर-भिंडी की रेसिपी उनकी पत्नी सुनीता ने इंटरव्यू में बताई है, जिसे बनाने में ज्यादा झंझट भी नहीं होता है और घर के देसी मसालों से इस सब्जी को बनाया जाता है. पनीर-भिंडी झटपट बनने वाली सब्जी है, जिसे आप नाश्ते और डिनर में ट्राई कर सकते हैं. यह सब्जी रोटी और पराठे के साथ बेहद लाजवाब लगती है. आइए आपको पनीर-भिंडी बनाने का आसान तरीका बताते हैं.