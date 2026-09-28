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Paneer Bhindi Sabzi Recipe: नाश्ते में बनाकर खाएं पनीर वाली मसालेदार भिंडी, रोटी-पराठा के साथ लगेगी टेस्टी, मिनटों में होगी तैयार

एक्टर गोविंदी की पत्नी सुनीता आहूजा ने पनीर-भिंडी की सब्जी बनाती हैं, जो रोटी और पराठे के साथ बहुत टेस्टी लगती है. नाश्ते में झटपट बनाने के लिए यह सब्जी एकदम परफेक्ट है और सिंपल स्टेप्स की मदद से आप इसको अपने घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं.

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पनीर से प्रोटीन मिलता है. (PHOTO:AI)
पनीर से प्रोटीन मिलता है. (PHOTO:AI)

Paneer Bhindi Sabzi Recipe: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं, कपल की पर्सनल लाइफ इन दिनों में खूब चर्चा में बनी हुई हैं. बेबाक अंदाज और कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर से सुनीता अब लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई हैं. सुनीता सिर्फ बोलती ही अच्छी नहीं हैं, बल्कि कुकिंग में भी कमाल हैं. सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो गोविंदा के लिए एक खास तरीके की भिंडी बनाती हैं, जिसे वो पनीर डालकर बनाती हैं. 

गोविंदा की फेवरेट पनीर-भिंडी की रेसिपी उनकी पत्नी सुनीता ने इंटरव्यू में बताई है, जिसे बनाने में ज्यादा झंझट भी नहीं होता है और घर के देसी मसालों से इस सब्जी को बनाया जाता है. पनीर-भिंडी झटपट बनने वाली सब्जी है, जिसे आप नाश्ते और डिनर में ट्राई कर सकते हैं. यह सब्जी रोटी और पराठे के साथ बेहद लाजवाब लगती है. आइए आपको पनीर-भिंडी बनाने का आसान तरीका बताते हैं. 

पनीर-भिंडी बनाने के लिए सामग्री 

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  • भिंडी: 250 से 300 ग्राम (धोकर और सुखाकर कटी हुई)
  • पनीर: 100 से 150 ग्राम (कद्दूकस किया हुआ)
  • प्याज: 2 मिडियम साइज (बारीक कटे हुए)
  • टमाटर: 2 मिडियम साइज ( प्यूरी किए हुए)
  • हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

मसाला और तड़का के लिए 

  • 2 से 3 बड़े चम्मच (सरसों का तेल)
  • जीरा: 1 छोटा चम्मच
  • हल्दी पाउडर: ½ छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर: स्वादानुसार या ½ छोटा चम्मच
  • गरम मसाला: ½ छोटा चम्मच
  • नमक: स्वादानुसार
  • हरा धनिया: बारीक कटा हुआ 

पनीर-भिंडी बनाने का आसान तरीका

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  1. भिंडी को थोड़ा लंबा-लंबा टुकड़ों में काट लें, उसके बाद कहाड़ी में सरसों का तेल गर्म करके उसमें भिंडी को फ्राई कर लें. 
  2. भिंडी जब अच्छी तरह से कुरकुरी हो जाए तो उनको एक प्लेट में निकालकर साइड में रख लीजिए. 
  3. उसके बाद कहाड़ी में दोबारा दो चम्मच तेल गर्म करें और उसमें हींग-जीरा डालें. 
  4. उसके बाद लहसुन की कलियां और अदरक बारीक कटा हुआ मिला दें और बारीक कटा प्याज और हरी मिर्च डालकर सबको अच्छी तरह से भून लें. 
  5. जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसमें टमाटर की प्यूरी मिला दें. इस समय ही नमक और सारे सूखे मसाले डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दें. 
  6. मसाले जब तेल छोड़ दें, तब इसमें भिंडी मिला दीजिए. जब तक मसाले भिंडी में मिलते हैं. उसके बाद भिंडी के ऊपर पनीर को मसलकर डाल दीजिए. 
  7. पनीर और भिंडी को अच्छी तरह से मसालों  में मिक्स कर लें, आखिर में हरा धनिया डालकर सब्जी को गार्निश कर दें. 


 

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