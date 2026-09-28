फैक्ट चेक: अर्नब चक्रवात की वजह से घूमते हवाई जहाज को नहीं दिखाता ये वीडियो, ये AI से बना है

भीषण तूफान के बीच किसी एयरपोर्ट में गोल-गोल घूमते हवाई जहाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. कई लोगों का कहना है कि ये वीडियो अहमदाबाद का है जहां अर्नब चक्रवात के चलते ये नजारा देखने को मिला.

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22 सितम्बर को बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश और तूफान से कहर ढाया. उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है. इसी संदर्भ में वायरल वीडियो 'ब्रेकिंग न्यूज' जैसे कीवर्ड्स के साथ शेयर किया जा रहा है. एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "अर्बन तूफान का रौद्र रुप अहमदाबाद में तूफान ने मचाई तबाही."

खबर लिखे जाने तक ऐसे ही एक पोस्ट को तकरीबन 2.8 मिलियन लोग देख चुके थे. लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो AI से बना है. अर्नब चक्रवात से प्रभावित राज्यों में गुजरात शामिल नहीं है.

कैसे पता चली सच्चाई?

सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्नब चक्रवात का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में देखने को मिला है. गुजरात में इसका असर दिखने की कोई खबर नहीं है.

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अब बात वायरल वीडियो की. ध्यान से देखने पर इसमें ऐसी कई चीजें दिखती हैं जिनसे इसके AI से बने होने का पता चलता है. उदाहरण के तौर पर, इसमें विमान पर अटपटे से शब्द लिखे हैं. वीडियो में एक जगह एयरपोर्ट के स्टाफ का एक व्यक्ति हवाई जहाज से टकरा जाता है. कुछ ही पलों बाद अचानक एक व्यक्ति दिखने लगता है जो पहले था ही नहीं.

साफ है, AI से बने एक वीडियो को अहमदाबाद में अर्नब चक्रवात का असर बताकर शेयर किया जा रहा है.

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