शुभमन गिल के शेर ने इंग्लैंड में मचाया गदर, 20 रन देकर झटके 5 विकेट... BCCI को भेजा कड़ा संदेश

भारतीय स्पिनर आर साई किशोर ने इंग्लैंड की धरती पर अपनी फिरकी से बड़े-बड़े बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया है. काउंटी चैंपियनशिप (डिविजन टू) के एक मुकाबले में ग्लोस्टरशर की तरफ से खेलते हुए साई किशोर ने गेंद से कहर बरपाने का काम किया.

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साई किशोर ने डर्बीशायर की दूसरी पारी को तहस-हस कर दिया. उन्होंने महज 20 रन देकर 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. 319 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी डर्बीशायर की टीम साई किशोर और ग्लोस्टरशर के स्पिनरों के आगे सिर्फ 105 रनों पर ढेर हो गई.

ग्लोस्टरशर ने यह मुकाबला 213 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम किया. पहली पारी के 2 विकेट मिलाकर साई किशोर ने इस मैच में कुल 7 विकेट (7/79) अपने नाम किए. घरेलू क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने से साई किशोर निराश हैं.

आईपीएल में दिखा चुके हैं दम

शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स की तरफ से खेलते हुए साई किशोर ने कई मौकों पर गेंद के साथ खुद को साबित किया है. हालांकि, पिछले सीजन चोट के कारण वह अधिक मैचों में हिस्सा नहीं ले सके थे. वह अब तक 28 आईपीएल मैचों में 33 विकेट चटका चुके हैं.

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दमदार प्रदर्शन फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिल रहा मौका

चोट से उबरने और आईपीएल में कम मौके मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. तमिलनाडु के लिए 2023-24 के रणजी सीजन में 53 विकेट चटकाने वाले इस गेंदबाज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनमें रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट के सबसे ऊंचे स्तर पर खेलने का पूरा दम है.

चहल और मयंक ने भी किया कमाल

नॉर्थम्पटनशर के लिए खेलते हुए युजवेंद्र चहल ने दूसरी पारी में 5 विकेट झटके और मैच में कुल 9 शिकार किए. वहीं डरहम की तरफ से खेलते हुए मयंक अग्रवाल ने दोनों पारियों में मिलाकर 84 रन (36 और 48) बनाए और अपनी टीम को 153 रनों की बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

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