Malai Gilori Recipe: 1 चम्मच देसी घी से घर पर बनाएं ₹1000 किलो बिकने वाली लखनऊ की फेमस मलाई गिलोरी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान

Malai Gilori Recipe: जन्माष्टमी पर अगर आप भगवान श्रीकृष्ण को कुछ खास और पारंपरिक भोग लगाना चाहते हैं, तो इस बार सिंपल मिठाइयों से कुछ अलग ट्राई करें. भगवान श्रीकृष्ण को मलाई बेहद प्रिय है और अगर आप उनकी पसंदीदा मलाई से उनके लिए कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो इस साल आप उनको लखनऊ की मशहूर मलाई गिलोरी का भोग लगा सकते हैं.
मलाई गिलोरी स्वाद और नजाकत का ऐसा कॉम्बिनशन है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुलायम मलाई की लेयर, अंदर भरी खुशबूदार पान की स्टफिंग और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स इसे बेहद खास बना देते हैं. खास बात यह है कि इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है.
क्या है मलाई गिलोरी?
मलाई गिलोरी लखनऊ की पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासतौर पर मलाई की पतली परत में पान जैसी मीठी फिलिंग भरकर तैयार किया जाता है. इसका स्वाद हल्का, क्रीमी और खुशबूदार होता है. जन्माष्टमी के भोग में यह मिठाई एक अलग तरह की मिठास शामिल करती है.
मलाई गिलोरी बनाने के लिए सामग्री
मलाई गिलोरी बनाने का तरीका
जन्माष्टमी भोग के लिए क्यों है खास?
जन्माष्टमी पर घर में बनाई गई मिठाई का भोग लगाने की अपनी अलग खुशी होती है. मलाई गिलोरी देखने में भी बेहद सुंदर लगती है और इसका स्वाद भी बाकी आम मिठाइयों से अलग होता है. मलाई गिलोई खाने के बाद आपके घरवाले बार-बार इसे बनाने की मांग करेंगे.