Malai Gilori Recipe: 1 चम्मच देसी घी से घर पर बनाएं ₹1000 किलो बिकने वाली लखनऊ की फेमस मलाई गिलोरी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में आसान

Malai Gilori Recipe: जन्माष्टमी पर अगर आप भगवान श्रीकृष्ण को कुछ खास और पारंपरिक भोग लगाना चाहते हैं, तो इस बार सिंपल मिठाइयों से कुछ अलग ट्राई करें. भगवान श्रीकृष्ण को मलाई बेहद प्रिय है और अगर आप उनकी पसंदीदा मलाई से उनके लिए कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो इस साल आप उनको लखनऊ की मशहूर मलाई गिलोरी का भोग लगा सकते हैं.

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मलाई गिलोरी स्वाद और नजाकत का ऐसा कॉम्बिनशन है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुलायम मलाई की लेयर, अंदर भरी खुशबूदार पान की स्टफिंग और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स इसे बेहद खास बना देते हैं. खास बात यह है कि इसे घर पर भी आसानी से तैयार किया जा सकता है.

क्या है मलाई गिलोरी?

मलाई गिलोरी लखनऊ की पारंपरिक मिठाई है, जिसे खासतौर पर मलाई की पतली परत में पान जैसी मीठी फिलिंग भरकर तैयार किया जाता है. इसका स्वाद हल्का, क्रीमी और खुशबूदार होता है. जन्माष्टमी के भोग में यह मिठाई एक अलग तरह की मिठास शामिल करती है.

मलाई गिलोरी बनाने के लिए सामग्री

1 लीटर फुल क्रीम दूध

2-3 चम्मच चीनी या स्वादानुसार

4-5 पान के पत्ते

2 चम्मच गुलकंद

1 चम्मच सौंफ

1 चम्मच कटी हुई सुपारी

2-3 इलायची

कटे हुए काजू-बादाम-पिस्ता

1 चम्मच देसी घी

थोड़ी सी चांदी की वर्क, गार्निश करने के लिए

मलाई गिलोरी बनाने का तरीका

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सबसे पहले एक भारी तले वाले पैन में दूध डालकर स्लो फ्लेम पर पकाएं. दूध को लगातार चलाते रहें और ऊपर जमने वाली मलाई को धीरे-धीरे किनारे करते जाएं. जब दूध काफी गाढ़ा हो जाए और पर्याप्त मलाई इकट्ठी हो जाए, तो गैस बंद कर दें. अब एक कटोरी में गुलकंद, सौंफ, बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स, इलायची और जरूरत के मुताबिक मीठा मिलाकर फिलिंग तैयार करें. अगर आप चाहें तो फिलिंग में थोड़ी सी पान की खुशबू के लिए बारीक कटा पान भी डाल सकते हैं, इससे स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. अब एक साफ प्लेट या ट्रे पर मलाई की पतली परत सावधानी से फैलाएं. इसके बीच में तैयार की गई फिलिंग रखें और मलाई को मोड़कर गिलोरी यानी पान की शेप में बंद कर दें. इसी तरह बाकी मलाई और फिलिंग से गिलोरी तैयार करें. तैयार मलाई गिलोरी को कुछ देर फ्रिज में रख दें, ताकि वह अच्छी तरह सेट हो जाए. आखिर में इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता-बादाम और चांदी का वर्क लगाकर गार्निश कर लें.

जन्माष्टमी भोग के लिए क्यों है खास?

जन्माष्टमी पर घर में बनाई गई मिठाई का भोग लगाने की अपनी अलग खुशी होती है. मलाई गिलोरी देखने में भी बेहद सुंदर लगती है और इसका स्वाद भी बाकी आम मिठाइयों से अलग होता है. मलाई गिलोई खाने के बाद आपके घरवाले बार-बार इसे बनाने की मांग करेंगे.

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