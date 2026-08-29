रेसलर खली का हुआ एक्सीडेंट, पंजाब से सोनीपत जाते वक्त हादसा

मशहूर रेसलर और WWE स्टार द ग्रेट खली की गाड़ी का शनिवार को एक्सीडेंट हो गया. हादसा पानीपत टोल प्लाजा के पास हुआ. दरअसल, खली पंजाब से सोनीपत जा रहे थे. इसी दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में द ग्रेट खली बाल-बाल बच गए. उन्हें किसी भी तरह गंभीर चोट की जानकारी सामने नहीं आई है. हादसे के बाद उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है.

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जानकारी के मुताबिक, द ग्रेट खली पंजाब से सोनीपत की ओर जा रहे थे. वह अपनी गाड़ी से सफर कर रहे थे. रास्ते में पानीपत टोल प्लाजा के पास अचानक उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. हादसा किस वजह से हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई. दुर्घटना में खली की गाड़ी को नुकसान पहुंचा. हालांकि राहत की बात यह रही कि खली को कोई गंभीर चोट नहीं आई. वह हादसे के बाद सुरक्षित रहे.

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दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को छोड़कर हुए रवाना

हादसे के बाद द ग्रेट खली ने अपनी क्षतिग्रस्त गाड़ी को वहीं छोड़ दिया. इसके बाद वह दूसरी व्यवस्था के जरिए सोनीपत के लिए रवाना हो गए. बताया जा रहा है कि हादसे के बाद उन्होंने आगे का सफर दूसरी गाड़ी से पूरा किया.

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घटना की जानकारी सामने आने के बाद खली के प्रशंसकों में भी चिंता बढ़ गई. सोशल मीडिया पर भी उनके एक्सीडेंट की खबर तेजी से फैलने लगी. हालांकि खली के सुरक्षित होने की जानकारी से उनके फैंस ने राहत की सांस ली.

पानीपत टोल प्लाजा के पास हुए इस हादसे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. यह भी साफ नहीं है कि हादसा किस वाहन से टक्कर के कारण हुआ या सड़क पर किसी अन्य वजह से दुर्घटना हुई. हादसे में किसी और व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी फिलहाल सामने नहीं आई है.

स्थानीय स्तर पर हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है. दुर्घटना के बाद क्षतिग्रस्त वाहन को मौके से हटाने की प्रक्रिया भी की जा सकती है. फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि द ग्रेट खली सुरक्षित हैं.

WWE से बनाई दुनिया में पहचान

द ग्रेट खली का असली नाम दलीप सिंह राणा है. वह हिमाचल प्रदेश से आते हैं. उन्होंने पेशेवर रेसलिंग की दुनिया में भारत का नाम रोशन किया. WWE में शामिल होने के बाद उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ गई.

खली ने कई बड़े रेसलरों के साथ मुकाबले किए. उनकी लंबाई और ताकत उनकी सबसे बड़ी पहचान रही. WWE में उनके अलग अंदाज ने उन्हें दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय बनाया. भारत में भी उनके बड़ी संख्या में प्रशंसक हैं.

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रेसलिंग से जुड़े रहने के साथ द ग्रेट खली भारत में भी कई कार्यक्रमों में नजर आते रहे हैं. उन्होंने युवाओं को रेसलिंग के लिए प्रोत्साहित किया है. वह देश में पेशेवर रेसलिंग को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते रहे हैं. पानीपत के पास हुए हादसे के बाद एक बार फिर खली सुर्खियों में हैं. हालांकि हादसे में उनके सुरक्षित रहने की खबर सबसे बड़ी राहत है. फिलहाल हादसे को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना किस परिस्थिति में हुई.

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