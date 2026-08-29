विस्थापन के दशकों बाद शोपियां में ऐतिहासिक पल, कश्मीरी पंडितों ने पूजा-हवन कर रखी राम मंदिर की आधारशिला

जम्मू-कश्मीर के शोपियां के ताक मोहल्ला में दशकों बाद कश्मीरी पंडित समुदाय ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को फिर से जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. सैकड़ों कश्मीरी पंडित इस मौके पर इकट्ठा हुए और पारंपरिक पूजा तथा हवन के साथ राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव का पत्थर रखा गया.



यह मंदिर उस ऐतिहासिक स्थान पर बन रहा है जहां कभी समुदाय की गहरी आस्था जुड़ी हुई थी. पुरातत्व और विरासत विभाग ने अपनी हेरिटेज संरक्षण योजना के तहत इस मंदिर के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर की है, जिससे इस पुराने धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.

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इस मंदिर का इतिहास बेहद दर्दनाक रहा है. साल 1989 में इस मंदिर को कथित तौर पर आग के हवाले कर दिया गया था. इसके बाद इस जगह पर अवैध कब्जा भी हो गया था. लंबे समय तक प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने इस जमीन को वापस लेने के लिए प्रयास किए. अब जाकर यह जमीन वापस मिल पाई है और मंदिर की नींव रखी जा सकी है.

कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए यह पल केवल एक निर्माण कार्य की शुरुआत भर नहीं था. यह उनके लिए यादों को ताजा करने, वापसी और उम्मीद का एक भावनात्मक क्षण था. यह वह समय याद दिलाता है जब कश्मीरी पंडित समुदाय शोपियां की सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी का अहम हिस्सा हुआ करता था. दशकों की दूरी और दर्द के बाद यह मौका समुदाय के लिए घर लौटने जैसा अनुभव लेकर आया.

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इस मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी खुशी जताई. उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित हमेशा से कश्मीर की संस्कृति, इतिहास और साझी विरासत का अहम हिस्सा रहे हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी और उनके धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण कश्मीर की मिली जुली सांस्कृतिक पहचान को फिर से मजबूत करने जैसा है. उनके अनुसार यह कदम कश्मीर की साझा विरासत को नए सिरे से जोड़ने का काम करेगा.

समारोह में मौजूद कई लोगों के लिए जो कभी एक दर्दनाक याद हुआ करती थी, वह आज उम्मीद के पल में बदल गई है. दशकों के इंतजार के बाद शोपियां के उसी ऐतिहासिक स्थान पर राम मंदिर के फिर से बनने का सपना अब असल रूप लेने लगा है.



यह घटना सिर्फ एक मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कश्मीरी पंडितों की जड़ों से दोबारा जुड़ने की कहानी है. आने वाले समय में यह मंदिर समुदाय के लिए आस्था और पहचान का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा और शोपियां की सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान देगा.

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